בג"ץ קיבל היום (שני) החלטה חריגה לקראת הדיון בעתירות הדורשות את הדחת השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, המתוכנן ליום רביעי הקרוב.

השופטים, נשיא העליון יצחק עמית, נעם סולברג ודפנה ברק-ארז קבעו כי בשל חשש ממשי מהפרעות או התפרצויות במהלך הדיון, תוגבל נוכחות הקהל באולם המשפט.

על פי ההחלטה, הכניסה תותר רק לעורכי הדין של הצדדים, לנציגי התקשורת ולמורשי כניסה ספציפיים. כדי לשמור על עקרון פומביות הדיון, הוחלט כי הדיון יצולם ויועבר לציבור הרחב בשידור חי.

השר איתמר בן גביר הגיב להחלטה בקיצור וכתב בחשבון ה-X שלו (לשעבר טוויטר): "הם מפחדים!".