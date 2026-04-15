ימים אחדים אחרי חג הפסח מגיעה חברת הכנסת פנינה תמנו שטה לאולפן ערוץ 7 ומספרת על הקשר המיוחד והאישי שלה לחג הפסח, חג יציאת מצרים, וההשלכות של יציאת המצרים האישית שלה על פעילותה הציבורית והחברתית בכנסת, ועל השילוב המורכב בין חייה האישיים והמשפחתיים לחייה הציבוריים.

תמנו שטה מספרת על ילדותה וחוויית היציאה לדרך הארוכה אל הלא נודע אותה עברה בילדותה עם היציאה מהכפר באתיופיה אל המדבר, חוויה שעברה כילדה יחד עם משפחתה, אנשים נשים מבוגרים וטף וזאת מתוך אמונה ונכונות להקרבה בצעידה לירושלים.

כנכדה לקייס בעל מעמד רם היא מספרת על חשיבות הסמכות הרוחנית המדריכה את הקהילה בדרכה במסע הארוך להגשמת חלום. כל אלה, היא אומרת, היוו עבורה בסיס ערכי ממנו צמחה אל העשייה הציבורית, כאשר גם קשיי הקליטה איתם התמודדה כילדה והפרידה מאימה שנותרה מאחור באתיופיה מחדדים בה את הרגישות החברתית לחלש, הקושי לראות אי צדק ואת יכולותיה ההישרדותיות.

מכאן ממשיכה תמנו שטה ומספרת על הבחירה בשליחות הציבורית על אף היותה אם צעירה, ובתוך כך על פגישה שקיימה עם אחד מראשי המפלגות עוד בטרם נכנסה לכנסת, ואל הפגישה שהתקיימה ביום גשום וקר הגיעה עם בנה התינוק בן הפחות מחצי שנה, אירוע שהיום, אומר לה אותו ראש מפלגה, הוא אינו שוכח ובעיניה היה מדובר באירוע טבעי מאוד מתוך תחושת השליחות והאמונה שזו הדרך המתאימה והנכונה לה, על אף המחיר האישי הכרוך בניהול והובלת משפחה, מחיר שהיא מתמודדת איתו גם היום.

על הרגעים המשמעותיים שלה בכנסת מספרת תמנו שטה ומזכירה חקיקה לקידום נשים, חקיקה למען נשות מילואימניקים, גרושות למילואימניקים שנותרות לטפל בילדים לבדן, נשות ואמהות לפצועים ורבדים חברתיים נוספים הנגזרים מהמציאות הישראלית המורכבת, וכל זאת דווקא מתוך ניסיון החיים שלה והיותה אישה עובדת. כך גם בדאגה לילדי פצועים ונופלים שזקוקים לתמיכה וסיוע, העברת החוק שמונע פיטורי אלמנת מלחמה במשך שנה ועוד ועוד.

על ההתמודדות האישית שלה כאם שבן הזוג הגרוש שלה משרת מאות ימים במילואים ושומעת מבנה אמירות קשות לנוכח ימים בהם היא מרותקת למליאת הכנסת והוא , הבן, אומר לה שתחושתו היא כשל ילד יתום, ועם זאת ילדיה מביעים הבנה לצורך של האב לצאת לשירות המילואים להגנה על הארץ.

ברובד האישי היא מספרת גם על גירושיה לאחר עשרים שנות נישואים והשמירה על החברות הנמשכת בינה לבין הגרוש שלה כבסיס לתחושתם הטובה יותר של הילדים שחשים ביטחון ובסיס איתן על אף הנתק בין ההורים.

עוד היא מספרת על מה שהיא מגדירה כמימוש חלומם של ההורים שויתרו על חלומם למען ערך אחד והוא ההגעה לירושלים, וכעת עם הצלחות הילדים והנכדים הם מממשים חלומות נוספים. כעת היא רואה כזכות בכל רגע בו היא יכולה להמשיך וללמוד ערכים, צניעות מדור ההורים.