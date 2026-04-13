בפסק דין שפורסם הערב (שני), קבע בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ כי צה"ל מחויב לקיים שוויון הזדמנויות מלא בין גברים ונשים בכל הנוגע לשיבוץ לתפקידים, ובכלל זה בתפקידי לחימה בחזית.

השופטים קבעו ככלל יסוד כי על צה"ל לבחון מועמדים ומועמדות על בסיס יכולותיהם האישיות והמקצועיות בלבד. מניעת שירות נשים בתפקיד מסוים תתאפשר מעתה רק כחריג קיצוני, במקרים שבהם הדבר מתחייב "ממהותו ומאופיו של התפקיד".

בנוסף, בג"ץ קבע כי נטל ההוכחה מוטל על הצבא שייצטרך להוכיח כי אופיו של תפקיד אינו מאפשר שירות נשים, והחלטה כזו חייבת להתבסס על התנסויות רלוונטיות ועובדתיות ולא על הנחות מוקדמות.

חלק מרכזי בפסיקה נוגע לשילוב נשים בחיל השריון. בג"ץ קיבל את עמדת העותרות וחייב את צה"ל לאפשר לנשים להשתתף בהתנסות המבצעית בחיל השריון המתמרן כבר בחודש נובמבר הקרוב.

ההחלטה התקבלה ברוב דעות של השופטת דפנה ברק-ארז והשופטת רות רונן. מולן עמד המשנה לנשיא, השופט נעם סולברג, בדעת מיעוט.

סולברג סבר כי אין מקום למתן צו מוחלט בעת הזו. לדבריו, מכיוון שהצבא כבר הודיע על כוונתו לפתוח את ההתנסות בעתיד, ובשל אילוצי המלחמה הנוכחית ונימוקים ביטחוניים המקשים על המהלך כבר בנובמבר הקרוב, היה מקום לאפשר לצבא גמישות יתרה בלוחות הזמנים.

עד כה, שולבו נשים בטנקים במסגרת מערך הגנת הגבולות, אך הפסיקה הנוכחית פורצת את הדרך לשילובן בחטיבות השריון המתמרנות, אלו שנועדו להילחם בעומק שטח האויב.

העתירות המקוריות הוגשו בשנת 2020 על ידי נשים שביקשו להתמיין ליחידות המיוחדות, לחטיבות החי"ר ולשריון המתמרן.

לגבי שאר חלקי הצו על-תנאי (יחידות מיוחדות וחי"ר), הסכימו השופטים פה אחד כי פעולות הצבא עד כה וההתקדמות בשטח אינן מצדיקות מתן צו מוחלט נוסף בשלב זה, אם כי הדגישו כי "המלאכה טרם הושלמה".

יו"ר מפלגת נעם, ח"כ אבי מעוז, תקף: "כשהרמטכ"ל מנחה להוריד סרטון שמחזק את נשות המילואימניקים שבעורף, הוא מקרין שהוא כפוף לאג‘נדות הפמיניסטיות הרדיקליות, וזה מה שמזמין פסיקה כמו זו של שופטי בג"ץ, שמוכנים לפגוע בביטחון ובבריאות החיילות למען אותן אג‘נדות הזויות. שר הביטחון וראש הממשלה, זה קורה במשמרת שלכם. אל תסתתרו תחת הכנפיים של בג"צ".