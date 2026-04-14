ח"כ ד"ר אחמד טיבי, ראש התנועה הערבית לשינוי (תע"ל), אומר כי ראש הממשלה בנימין נתניהו סיבך את הנשיא האמריקני דונלד טראמפ במלחמה נגד איראן, והוא נהג בדרך דומה כאשר דרבן את ארה"ב למלחמה נגד עיראק ב-2003.

בראיון ל"כול אל-ערב" אמר טיבי כי נתניהו הוא המנהיג היחיד שגורר את ארה"ב למלחמות, ומתח ביקורת על הפרשנים הישראלים שטעו בהערכותיהם האסטרטגיות ולא הכירו בטעותם. לדבריו, המציאות מלמדת כי אין מנצחים במלחמות, וכל הצדדים - כולל איראן, ישראל ומדינות המפרץ - ספגו אבידות.

תופעת הפשיעה והאלימות בחברה הערבית מתמעטת בתקופת מלחמה, אמר טיבי, ולצד זאת טען כי נתניהו הבטיח להיאבק בפשיעה הערבית, אך לא רואים תוצאות וארגוני הפשע אינם חשים מורתעים מהמשטרה.

טיבי תקף את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, המשמיע לדבריו אמירות מסיתות ואינו רואה בעיה בקרבנות האלימות במגזר הערבי. בהקשר זה אמר טיבי כי בן גביר תומך באמירה "מוות לערבים", וההרג בחברה הערבית הוא מעין יישום של אמירה זו. לדבריו, השימוש בנשק שמקורו בפשיעה נגד החברה הערבית הוא בגידה בחברה.

בהקשר הפוליטי העריך טיבי כי קיים סיכוי גדול להקמה מחדש של רשימה משותפת, למרות שקיימים גורמים ב"מחנה השינוי" הפועלים לסכל את המהלך הזה, שכן אין הם מעוניינים בעלייה בשיעור ההצבעה במגזר הערבי.

הוא ציין כי סקרי דעת קהל מצביעים על כך שהרשימה המשותפת יכולה לקבל 15 עד 17 מושבים בכנסת - כוח פוליטי שיכול לסכל הקמת ממשלה בראשות נתניהו.

"קולות הערבים חייבים ללכת למפלגות הערביות ולא למפלגות אחרות", אמר טיבי והוסיף כי החברה הערבית מעוניינת בחזרת הרשימה המשותפת כדי למנוע הקמת ממשלת ימין.

עוד אמר טיבי: "אחרי הבחירות נבצע צעד שלא ביצענו בעבר, ולא אחשוף את פרטיו כעת, אך התעמולה והחזית יודעות עליו ומסכימות לו. ויש מי שאמר במפורש שהוא לא רוצה שנקבל יותר מ-10 מנדטים או שנעלה את אחוזי ההצבעה אצל הערבים. האם יש חוצפה גדולה מזו? הם שואפים להגיע ל-61 מנדטים בלי הערבים".