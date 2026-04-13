הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים היום (שני) הערכת מצב והמשך תכנון מהלכים מבצעיים באיראן ובזירות נוספות עם פורום המטה הכללי.

בנאום שנשא במהלך הערכת המצב עמד הרמטכ"ל על הקשר שבין זיכרון השואה לבין עוצמתו של צה"ל במערכה הנוכחית.

בפתח דבריו התייחס הרמטכ"ל למועד הסמלי: "בעודנו ישובים במוצב הפיקוד העליון ונערכים להמשך המערכה שאנו מצויים בה איני יכול שלא לחשוב ערב יום השואה עלינו ועל לוחמי צבא ההגנה לישראל - על גודל האחריות ההיסטורית המוטלת על כתפינו בתקופה הזו".

זמיר הדגיש את השינוי הדרמטי במצבו של העם היהודי: "ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה - אנחנו דנים בחיזוק המוכנות הגבוהה וההיערכות להמשך המערכה. מאז תום מלחמת העולם השנייה חלפו 81 שנים. מעם נרדף וחסר הגנה אנחנו נלחמים מלחמה אדירה ומשמעותית להסרת איומים קיומיים ממדינת ישראל ומהעם היהודי".

הרמטכ"ל סקר את האתגרים הביטחוניים חסרי התקדים: "אנחנו מתמודדים במערכה רב-זירתית, חסרת תקדים בהיסטוריה של העם שלנו ובתולדות העמים, עם אויבים עמם יש לנו גבול משותף לצד אויבים רחוקים המבקשים להשמידנו. אנחנו מביסים את איראן ושלוחיה, פגענו בה קשות ומוטטנו את יכולותיה הצבאיות".

בהתייחסו למשטר בטהרן אמר: "המשטר באיראן, שקרא ופעל להשמדתנו הוא משטר דיקטטורי אכזרי - לא נרתענו ממנו, עמדנו על רגלינו ועל גורלינו והיכינו בהם. היום יש לעם היהודי כוח מגן עוצמתי מפני אלה המבקשים להשמידנו. לא נירתע מאויבנו - גורלינו בידינו".

לקראת יום השואה, קרא זמיר לזכור את העבר לצד השליחות בהווה: "הערב, על אחת כמה וכמה, ראוי שנזכור את ששת המליונים ולצד זאת, נזכור את הזכות ההיסטורית שנפלה בחלקנו להגן בעוצמה על העם היהודי. אני מביט בקבוצת האיכות שנמצאת כאן, אני מביט בכוחות צה"ל באוויר, ביבשה, בים ובשאר המערכים וגאה בכם - כוח המגן האיכותי, חסר התקדים והחזק ביותר בהיסטוריה היהודית".

לסיום, שלח הרמטכ"ל מסר חד לאויבי המדינה: "ערב יום השואה - המסר היוצא מכאן הוא חד וברור. לא נירתע! נישיר מבט לכל איום ונגדע אותו מבעוד מועד".