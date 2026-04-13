רגע המפגש של שירן עם נחשון

שירן וולף ובן זוגה נחשון, סמ"פ בחיל השריון, נישאו בשעה טובה במזל טוב לאחר שחתונתם נדחתה בשל הלחימה בצפון ובאיראן.

נחשון הוקפץ ללחימה בלבנון סמוך למועד החתונה, ובני הזוג נאלצו להמתין. במשך חודש שלם שירן לא ראתה את בחיר לבה, חודש שעבר עליה לפי המשפחה בלילות ללא שינה, בתפילות ודאגה בלתי פוסקת.

נחשון הגיע ישירות מהשטח אל כיסא הכלה. כששירן ראתה אותו לראשונה אחרי חודש של נתק, פרצה בבכי והמילים הראשונות שפרצו מפיה בין הדמעות היו: "אתה חי?"

לצד השמחה הגדולה, החופה הייתה מהולה גם בכאב משפחתי. שירן הזכירה בדבריה את חסרונה המורגש של אחותה הגדולה, רונית ז"ל, שהלכה לעולמה לאחר התמודדות עם מחלת הדיכאון.

בני המשפחה ציינו כי "החתונה הזו הייתה רגע של אור שכל כך חיכינו לו".

החתונה התקיימה בעיצומם של ימי ספירת העומר, בזכות הוראת שעה מיוחדת של הרבנות הראשית לישראל, שפסקה כי בשל המלחמה וביטול החתונות ההמוני לפני חג הפסח, ניתן לקיים חתונות עד ראש חודש אייר.