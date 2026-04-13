נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, נשא הערב (שני) הצהרה תקיפה מהבית הלבן, שעות ספורות לאחר שפיקוד המרכז של צבא ארה"ב החל ביישום המצור הימי המלא על נמלי איראן.

במהלך דבריו חשף הנשיא טראמפ כי גורמים באיראן יצרו קשר עם הממשל האמריקני: "התקשרו מאיראן. הם רוצים עסקה אבל לא הסכימו לוותר על הגרעין". לדבריו, המגעים נתקלים בקשיים בשל סירובה של איראן לוותר על יכולותיה הגרעיניות.

טראמפ הבהיר כי מבחינת ארצות הברית, תנאי יסוד להסכם הוא ויתור מלא על התוכנית, ואמר, "איראן לא הסכימה לוותר על תוכנית הגרעין, אם היא לא תוותר לא יהיה הסכם".

בהמשך החריף את הטון והוסיף, "או שאיראן תיתן לנו את האורניום המועשר או שניקח אותו".

הצהרת הנשיא מגיעה לאחר שפיקוד המרכז החל לאכוף החל מהשעה 17:00 (שעון ישראל) חסימה מוחלטת של תנועת כלי שיט מכל המדינות הנכנסים או יוצאים מנמלים איראניים במפרץ הפרסי ובמפרץ עומאן.

כזכור, האזהרה האמריקנית לימאים קובעת כי כל כלי שיט שיפר את המצור ללא אישור יהיה יעד לתפיסה ולכידה על ידי הצי האמריקני. המצור מחריג רק משלוחים הומניטריים של מזון ותרופות, שיעברו בדיקות קפדניות.