בית משפט השלום בירושלים קיבל תביעת נזיקין שהגיש צעיר חרדי נגד משטרת ישראל, בעקבות מעצר שווא וניהול הליך פלילי רשלני שהסתיים בזיכוי מוחלט.

התובע, שיוצג על ידי עו"ד ברק קדם, שותף במשרד ארבוס קדם צור, יפוצה בסכום כולל של כ-414,000 ש"ח.

ראשיתה של הפרשה בדצמבר 2013, במהלך הפגנה נגד גיוס בני ישיבות בירושלים. התובע, אז צעיר כבן 18 שעלה מאוסטרליה, נעצר בחשד ליידוי אבן לעבר כוחות הביטחון. בדוח המעצר ובעדותו, טען השוטר ד' כי זיהה את התובע מבצע את העבירה, שמר איתו על קשר עין רציף, רץ לעברו והשתלט עליו יחד עם שוטר נוסף.

אלא שגרסה זו קרסה אל מול סדרת תמונות וסרטון שהציגו עורכי דינו של הצעיר. התיעוד הראו בבירור כי השוטר תמם עמד במרחק משמעותי מהתובע ברגע המעצר והביט לכיוון אחר והמעצר בוצע בפועל על ידי שוטרים אחרים לגמרי שאינם נזכרים בדוח. בנוסף גרסת השוטרים בדבר "מרדף" ו"התנגדות אלימה" לא התיישבה עם הממצאים הוויזואליים בשטח.

בפסק הדין נקבע כי השוטרים התרשלו לכל הפחות במילוי דוחות המעצר ובמסירת הודעותיהם במשטרה, אשר לא שיקפו את העובדות כהווייתן. השופטת הדגישה כי דוחות אלו מהווים נדבך מהותי עליו נסמכת הפרקליטות בהחלטתה להגיש כתב אישום, ולכן אין להקל ראש בסתירות המהותיות שנחשפו.

"המסקנה המתבקשת היא לכל הפחות התרשלות של השוטרים... הכתוב בדו"ח המעצר לא שיקף את השתלשלות הדברים".

ההליך הפלילי הממושך והמעצר הותירו בצעיר חותם נפשי עמוק. מומחה מטעם בית המשפט קבע כי התובע סובל מהפרעה פוסט-טראומטית (PTSD) המקנה לו נכות צמיתה בשיעור של 10%. בית המשפט פסק פיצוי בגין נזק לא ממוני (כאב וסבל) וכן פיצויים בגין הפסדי שכר והוצאות רפואיות. סה"כ חויבה המשטרה לשלם לצעיר 328,605 ש"ח. בנוסף המדינה חויבה ב-23.4% שכר טרחת עו"ד (כ-77 אלף ש"ח) ובהחזר הוצאות מומחים ואגרות.

עו"ד ברק קדם ממשרד ארבוס קדם צור מסר בתגובה: "אכיפת היתר של המשטרה כנגד הפגנות של חרדים בהשוואה להפגנות אחרות, באה לידי ביטוי בוטה במקרה מצער זה. אני שמח שבית המשפט הבין את חומרת מעשי השוטרים, ופסק לנפגע פיצוי הולם".