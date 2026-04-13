נשיא המדינה יצחק הרצוג פתח את נאומו בעצרת הממלכתית לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה, בצל המלחמה, וביקש לחזק את אזרחי ישראל בחזית ובעורף.

הרצוג שזר בנאומו את סיפורה של שורדת השואה מגדה ברץ ונינה, רב-סמל ראשון במילואים אסף כפרי ז"ל, שנפל בקרב בעזה.

הנשיא סיפר על מגדה, שנשלחה בגיל 15 לאושוויץ וראתה שם את הוריה ואחיה בפעם האחרונה. היא שוחררה מברגן-בלזן כשהיא "שלד אדם, מוזלמנית - אך עם רוח איתנה", כשהיא שוקלת 20 קילוגרם בלבד. מגדה עלתה לישראל והקימה את מה שכינתה "הניצחון שלי": שושלת מפוארת של ילדים, נכדים ונינים.

"לפני שש שנים", סיפר הנשיא, "הצטלמה מגדה יחד עם נינה אסף לשלט חוצות. הביטו בתמונה הזו - כמה אהבה, כמה גאווה, כמה עוצמה וכוח יש בה".

במלאת שמונים שנה לשחרור ברגן-בלזן, הוזמנה מגדה לטקס במחנה כאורחת כבוד. "שם, על אדמת מחנה הריכוז - קיבלה את בשורת האיוב", אמר הנשיא בכאב. "אסף - נינה הבכור, האהוב, יקיר נפשה, דור רביעי לשורדי השואה, נפל בקרב שעה שהגן על הבית".

הנשיא תיאר את המפגש עם מגדה בשבעה על הנין אסף כפרי ז"ל, לוחם שריון במילואים: "שבעים שנה בדיוק הפרידו ביניהם, אך רוח אחת קשרה בין הדורות - רוח של גבורה, של מסירות, של נחישות; רוח של לחימה על הבית היחיד של עמנו".

שבועיים בלבד לאחר השבעה על הנין, "ליבה של האישה שניצחה הכול לא עמד בכאב על נפילתו של אסף", ספד לה הנשיא.

למרות האובדן, חתם הנשיא במסר שהותירה מגדה ברגעיה האחרונים: "אני ממשיכה להאמין שיהיה פה טוב. אני אולי כבר לא אהיה פה, אבל יהיה פה טוב. אני מאמינה בזה מכל הלב".

הוא סיפר כי בט"ו בשבט האחרון נטע עץ עם עידן, אחיו של אסף: "הבטתי בו וידעתי - שורשי הבית הזה לא ייעקרו לעולם. הבטתי בו וידעתי - שאת תקוותה של מגדה שיהיה פה טוב, אנחנו עוד נגשים. כן, כן, יהיה פה טוב".