צה"ל הודיע הערב (שני) על עדכון במדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף, זאת בהתאם להערכת מצב שוטפת ועיקביות אחר ההתפתחויות המבצעיות.

ההנחיות החדשות נכנסו לתוקף החל מהערב בשעה 21:00 ויהיו בתוקף עד למחר, יום שלישי, בשעה 20:00.

באזורי הצפון המגבלות נותרות משמעותיות, אך עם דגשים על מערכת החינוך: אזור קו העימות נשאר במדרג פעילות מצומצמת. ניתן לקיים פעילות חינוכית אך ורק בתוך מרחב מוגן תקני.

אזורי גולן צפון, גליל עליון, קצרין וקדמת צבי נשארים במדרג פעילות מצומצמת. לגבי פעילות חינוכית - ניתן לקיים אותה במקום שממנו ניתן להגיע למרחב מוגן תקני בתוך זמן ההתגוננות המוגדר לאזור.

באזורים נוספים ברחבי הארץ, בהם הגולן הדרומי, בקעת בית שאן, יהודה, ירושלים, עוטף עזה, הנגב והערבה, הוחלט על הגבלת התקהלות של עד 5,000 בני אדם.

בבקעה, אזור ירושלים, ובדרום - מדובר בהחמרה. עד כה לא הייתה שום הגבלת התקהלות, ועכשיו יש הגבלה ל-5,000.

בצה"ל ציינו כי שאר ההנחיות במדיניות ההתגוננות נותרו ללא שינוי, וכי ימשיכו לעקוב אחר ההתפתחויות ולעדכן בהתאם להערכות מצב.