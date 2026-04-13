מנהיג חיזבאללה, נעים קאסם, נשא הערב (שני) נאום חריף ומתריס, בו הבהיר כי הארגון אינו מתכוון לסגת מעמדותיו, חרף הלחץ הצבאי והמדיני.

קאסם תקף ישירות את צמרת השלטון בלבנון, הנשיא ע'און וראש הממשלה סלאם, וטען כי תמיכת ארה"ב בצבא לבנון נועדה לגרור את המדינה למלחמת אזרחים במטרה להשמיד את חיזבאללה.

לקראת סבב השיחות שצפוי להתחיל מחר בארה"ב בדרג שגרירים, קאסם הבהיר כי חיזבאללה מתנגד לכל משא ומתן עם ישראל.

"החלטנו להתנגד ולהילחם על מנת להגן על לבנון ועל עמנו", אמר. "יש שתי אפשרויות: או להילחם או להיכנע. מבחינתנו אין כזה דבר כניעה. מי שרוצה להיכנע, שייכנע לבד".

קאסם הציב רשימת דרישות חד-צדדית כתנאי להפסקת אש: הפסקה מוחלטת של תקיפות צה"ל, נסיגה ישראלית מלאה מלבנון, שחרור אסירים לבנונים, שיבת העקורים ותחילת תהליך שיקום.

בכל הנוגע ללחימה בשטח, קאסם שיבח את מחבלי חיזבאללה ותיאר את תפקודם כ"אגדי ומדהים". הוא חשף את שיטת הפעולה של הארגון מול התמרון הקרקעי של צה"ל: "הכנו את עצמנו בשקט ובערפל. הלוחמים שלנו נעים ממקום למקום ומנהלים קרבות במתכונת של חתול ועכבר כדי למנוע מהאויב להתבסס בשטח".

בנוסף, שיגר קאסם איום ישיר כלפי כוחות צה"ל: "הלוחמים ישבו חיילים ישראלים כאשר תהיה שעת כושר. אנו נלחמים באויב מכל הכיוונים, והוא לא יודע מאיפה נפגע בו".

קאסם דחה את הדיווחים על מעורבות חיזבאללה בלחימה באיראן או במדינות אחרות, וטען כי "אין לכך הוכחה". עם זאת, הוא קרא לממשלת לבנון "לתקן את יחסה" לאיראן ולמשמרות המהפכה, בטענה שלבנון צריכה לקבל עזרה מכל מי שמעוניין לסייע. הוא חתם בקריאה למדינות ערב לשתף פעולה בהתנגדות לישראל.