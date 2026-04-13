שורד השואה מנחם נאמן, לשעבר סגן נשיא בית המשפט המחוזי בחיפה, נשא הערב (שני) את תפילת "אל מלא רחמים" בעצרת הממלכתית לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה ביד ושם בירושלים.

הוא נולד ב-1938 בעיר קמפולונג מולדובנסק שבבוקובינה, רומניה. בעודו פעוט בן שלוש בלבד, הוגלה למחנות הריכוז בטרנסניסטריה - שם נספו כ-90,000 מתוך 145,000-150,000 המגורשים כתוצאה מרעב, מחלות, קור קיצוני והוצאות להורג.

ב-1945 חזר כניצול שואה, ובשנת 1949 עלה למדינת ישראל הצעירה עם משפחתו. את שורשיו הרוחניים והאינטלקטואליים נטע בישיבות בני עקיבא כפר הרא"ה, ישיבת תפארת ישראל וישיבת כנסת חזקיהו.

לאחר קריירה משפטית מפוארת על כס השיפוט, המשיך נאמן לפעול למען הזיכרון והצדק. הוא כיהן, בין היתר, כיו"ר הוועדה הממנה (האספה הכללית) של החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה.