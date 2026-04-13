אירוע נפילת הכטב"ם היום (שני) בקריית שמונה חושף עליית מדרגה טכנולוגית מדאיגה בשיטות הלחימה של חיזבאללה.

רחפן נפץ, שפגע בחצר בית בעיר, התגלה כרחפן אופטי מתקדם - כלי נשק שהפך ל"אימת הלוחמים" בשדות הקרב של אוקראינה וכעת עושה את דרכו לחזית הצפונית.

מדובר בכלי תעופה בעל עמידות ללוחמה אלקטרונית, קושי בזיהוי ויכולת תמרון יוצאת דופן גם בתוך מבנים. הרחפן מסוגל לשאת מטען של כ-5 קילוגרמים ולהגיע לטווח של עשרות קילומטרים.

עד כה שיגר חיזבאללה רחפנים מסוג זה בעיקר נגד מטרות צבאיות בתוך לבנון, ובהן כלי רכב משוריינים וציוד הנדסי. בתיעודים שפורסמו לאחרונה נראים רחפני תקיפה מתמרנים במהירות ופוגעים בדיוק גבוה ביעדים.

רחפנים אלו, המכונים FPV, מופעלים על ידי מחבלי חיזבאללה המסתתרים במקלטים מרוחקים. המפעיל חובש משקפי מציאות מדומה (VR) המקרינים לו את שידור המצלמה בזמן אמת, ושולט בכלי באמצעות ג'ויסטיק.

מיומנות ההטסה גבוהה מאוד ומאפשרת לרחפן לתמרן במהירות בתוך מבנים, להיכנס דרך פתחים צרים ולפגוע בדיוק כירורגי.

בניגוד לתעשיות הביטחוניות היקרות, את רחפני ה-FPV מייצר חיזבאללה בעלות מגוחכת של 400-500 דולר ליחידה כאשר חלקי השלדה ניתנים להדפסה במדפסות תלת-ממד בכל בית.