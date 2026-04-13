ניסיון הברחה חריג ומסוכן במיוחד סוכל הערב (שני) הודות למידע מודיעיני מדויק ופעילות נמרצת של כוחות הביטחון בגזרת שומרון.

שוטרי תחנת אריאל, לוחמי מג"ב ובודקי משרד הביטחון עצרו במעבר חוצה שומרון משאית פינוי אשפה, ששימשה להחדרת עשרות שוהים בלתי חוקיים לעומק מדינת ישראל.

עם פתיחת המשאית על ידי השוטרים, החלו השב"חים לצאת בזה אחר זה כשלצידם נופלת פסולת מהארגז.

מפקד תחנת אריאל, סנ"צ איטל אלמוג, תיאר בזירה את השתלשלות האירועים: "הערב התקבל מידע מודיעיני על משאית שמעמיסה שב"חים ואמורה להיכנס למרכז הארץ".

מת״ח אריאל, סנ״צ איטל אלמוג, בזירה דוברות המשטרה

הוא ציין כי "בהתארגנות מהירה של כוחות התחנה יחד עם יס"מ ולוחמי חטמ"ר שומרון, איתרנו את המשאית וליווינו אותה עד למחסום חוצה שומרון".

לדברי סנ"צ אלמוג, הנהג לא שיתף פעולה בשלבים הראשונים של הבדיקה, אך כאשר פתחו השוטרים את ארגז דוחס האשפה, נחשפו כ-70 בני אדם דחוסים בתוך ה"כף" של המשאית, כשהם יושבים אחד על השני בצפיפות ותחת סכנת חיים ממשית ממנגנון הדחיסה והפסולת.

מחקירה ראשונית של השוהים הבלתי חוקיים עלה כי הקבוצה תוכננה להתפזר בערים מרכזיות בישראל, בהן נתניה, תל אביב וראשון לציון.

הנהג, ערבי-ישראלי תושב כפר קאסם בשנות ה-30 לחייו, נעצר במקום. התברר כי מעבר למעשה ההברחה החמור, הנהג כלל אינו מחזיק ברישיון נהיגה מתאים.