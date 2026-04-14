ראש ממשלת בלגיה בארט דה וובר נפגש השבוע עם מנהיגי הקהילה היהודית במדינה. במרכז הדיונים: העלייה באנטישמיות והסביבה העוינת הגוברת כלפי יהודים בבלגיה.

בשבועות האחרונים הציבה בלגיה כוחות צבא מחוץ למוסדות יהודיים, בעקבות עלייה ברמת האיום וחששות מהתקפות אפשריות באירופה.

מיכאל פרייליך, חבר פרלמנט ושליח מיוחד של איגוד הארגונים היהודיים באירופה, השתתף בפגישות. "משמח לראות שהמנהיג הבכיר ביותר במדינה מחויב אישית לעתיד האזרחים היהודים, גם בתקופות קשות", אמר.

נושא מרכזי שעלה היה מינוי שליח מיוחד למאבק באנטישמיות - צעד שטעון הסכמת שותפי הקואליציה. דה וובר הכריז: "עד אז, אהיה שליחכם למאבק באנטישמיות".

בסוף המפגש אישר ראש הממשלה שהוא יישא את הנאום המרכזי בטקס הזיכרון השנתי לגירוש היהודים בשואה, שיתקיים באנטוורפן ב-6 במאי.