קבוצת אנשי חינוך הגיעה אתמול (שני) לישיבת מועצת עיריית בני ברק עם תלונות על חנויות המפעילות מכונות שתייה ומזון אוטומטיות הפועלות כל הלילה ברחובות עזרא ובצומת רבי עקיבא-הרב שך.

חבר הנהלת העיר זאב ליפשיץ העלה הצעה לסדר היום והתריע שהמכונות משמשות מעקף לסגירת עסקים בשעה 23:00 ומאפשרות פעילות ללא פיקוח לאורך כל הלילה. הוא טען שהדבר גורם לנזק סביבתי לתושבים ו"נזק רוחני הרסני לנוער".

"מקלקלים לנו את הילדים", טען אחד הרבנים שתיאר כיצד מכונות המזון 'ממגנטות' בני נוער אליהן.

אחרים התלוננו על ההיבט התברואתי. "הבניינים הפכו למזבלה אחת גדולה - טינופת ולכלוך בכל פינה, רעש בלתי פוסק. אנשים נצורים בבתיהם מפחד בלילות", תיאר אחד הנוכחים.

ראש העיר חנוך זייברט נתן זכות דיבור למתלוננים ובסיום הדיון סיכם: "מקומות שלא ייסגרו אחרי 23:00 בלילה, לא יפעלו גם קודם לכן". חברי המועצה הצביעו ללא מתנגדים על הגברת האכיפה.

כבר אתמול נסגרו החנויות עם המכונות בשעה 23:00 באכיפת הפיקוח העירוני.