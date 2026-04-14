ציוץ של קנצלר גרמניה, פרידריך מרץ, נגד "סיפוח דה-פקטו" ביהודה ושומרון, הצית הערב (שני) עימות חריף עם השר בצלאל סמוטריץ'.

מרץ מתח ביקורת ישירה על מדיניות הממשלה ביהודה ושומרון וחשף כי דרש מראש הממשלה נתניהו להטיל איסור על "סיפוח דה-פקטו" של האזור.

הקנצלר מרץ כתב בחשבון ה-X שלו: "מודאג מאוד מההתפתחויות בשטחים הפלסטיניים. בשיחת הטלפון שלי עם ראש הממשלה נתניהו, הבהרתי: לא יכול להיות סיפוח בפועל של הגדה המערבית".

דבריו נכתבו שעות ספורות לפתיחת אירועי יום השואה, ועוררו זעם מיידי במערכת הפוליטית הישראלית, ובפרט אצל השר במשרד הביטחון ושר האוצר, בצלאל סמוטריץ' המופקד על מנהלת ההתיישבות.

"בערב יום השואה קנצלר גרמניה צריך להרכין ראש ולהתנצל אלף פעמים בשם גרמניה", כתב השר סמוטריץ'. "שלא יעז להטיף לנו מוסר איך להתנהל מול הנאצים של דורנו שרצחו, אנסו, שחטו ושרפו נשים, קשישים וילדים בטבח הנורא ביותר שבוצע בעם היהודי מאז השואה האיומה".

השר הוסיף ותקף את הנהגת אירופה בכללותה, בטענה שהיא איבדה את המצפן המוסרי שלה ואת היכולת להבחין בין טוב לרע. "לא נקבל הוראות ממנהיגים צבועים באירופה, שמאבדת שוב את מצפונה ואת יכולת ההבחנה בין טוב לרע".

בהמשך דבריו התייחס השר לזכותו של העם היהודי על ארצו ושלח מסר תקיף לקנצלר: "אדוני הקנצלר, הימים שבהם גרמנים הכתיבו ליהודים איפה מותר ואיפה אסור להם לחיות - חלפו ולא יחזרו. לא תכניסו אותנו שוב לגטאות, בטח לא בארץ שלנו".

הוא סיכם כי החזרה למולדת התנ"כית היא התשובה המוחצת לכל מי שניסה להשמיד את העם היהודי לאורך ההיסטוריה: "החזרה שלנו לארץ ישראל - המולדת התנ"כית וההיסטורית שלנו - היא התשובה לכל מי שניסה ומנסה להשמיד אותנו, ואנחנו לרגע לא מתנצלים על זה. עם ישראל חי".