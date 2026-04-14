בית משפט השלום בתל אביב דחה אתמול (שני) על הסף את תביעת לשון הרע שהגיש העיתונאי ד"ר רונן ברגמן נגד הפובליציסט ד"ר גדי טאוב.

השופט ליאור גלברד קבע כי הפרסומים של טאוב ברשת החברתית "X" אינם חוצים את רף לשון הרע, וחייב את ברגמן בתשלום הוצאות משפט בסך 15 אלף שקלים.

התביעה, על סך 330 אלף שקלים, הוגשה בעקבות סדרת ציוצים של טאוב מאוקטובר 2024, שעסקו במאמר שפרסם ברגמן יום לפני "מבצע הביפרים" בלבנון. במאמר הזהיר ברגמן מפני "צעדים פזיזים" של הממשלה בצפון. טאוב טען בציוציו כי הממסד הביטחוני ניסה לסכל את המבצע באמצעות הדלפה לברגמן. מנגד, ברגמן טען כי הפרסומים מייחסים לו "בגידה במדינה" ולקיחת חלק בפגיעה מכוונת בביטחון המדינה.

השופט גלברד יישם את מבחן "הקורא הסביר" וקבע כי טאוב כיוון את חיצי הביקורת שלו כלפי "הממסד" וכלפי המדליפים, ולא ייחס לברגמן כוונה פלילית או ידיעה מוקדמת על המבצע. "מסקנתי היא שלא עולה מהפרסומים שטאוב ייחס לברגמן ידיעה על מבצע הביפרים וניסיון להכשלתו", כתב השופט בפסק הדין.

בנוגע לכינויים "כתב חצר" ו"דובר אישי" שבהם השתמש טאוב כלפי ברגמן, קבע בית המשפט כי מדובר בביקורת לגיטימית על טיב הסיקור העיתונאי.

השופט הדגיש כי כאשר מדובר בעיתונאי בכיר בעל גישה נרחבת לתקשורת, יש לתת משקל "משמעותי ומוגבר" לחופש הביטוי ולנקוט במידה גדולה של הכלה כלפי ביטויים ביקורתיים, גם אם הם מטילים דופי בעבודתו.