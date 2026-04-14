פסגה מדינית היסטורית צפויה להיפתח הערב (שלישי) בוושינגטון, כאשר שגריר ישראל בארה"ב יחיאל לייטר ושגרירת לבנון נאדה חמדי ייפגשו לדיון רשמי ראשון.

המפגש, שמתקיים בחסות ובנוכחות מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו, נועד לקבוע עקרונות יסוד למשא ומתן עתידי ולשבור את הטאבו ארוך השנים על מגעים ישירים בין המדינות.

מאחורי הקלעים בביירות נשמעים קולות המבטאים את המצוקה הקשה במדינה. גורם בלשכת הנשיאות בלבנון אמר כי ההשתתפות בשיחות היא ניסיון "להציל את מה שנותר ולעצור את מרחץ הדמים". אותו גורם תקף בחריפות את ארגון הטרור חיזבאללה וציין כי "אלמלא הרפתקת המלחמה של חיזבאללה, לא היינו זקוקים למשא ומתן הזה. לבנון באה לתקן טעות שביצעו אחרים".

הפערים בין הצדדים לקראת הפסגה נותרו משמעותיים. ביירות מתעקשת על הכרזה על הפסקת אש, ולו זמנית, כתנאי להתקדמות בשיחות. בישראל מעדיפים לנהל משא ומתן במקביל ללחץ הצבאי על חיזבאללה כדי להשיג תנאים משופרים.

שני הצדדים שואפים להפריד בין החזית הלבנונית לחזית האיראנית, כדי למנוע מטהראן להכתיב את מועד סיום הלחימה.

כהכנה למפגש, עבר השגריר הישראלי יחיאל לייטר תדריך ביטחוני חריג על ידי קצינים בכירים מהחטיבה האסטרטגית בצה"ל. התדריך, שאושר על ידי שר הביטחון ישראל כ"ץ והרמטכ"ל אייל זמיר, נועד לצייד את השגריר בנתונים המבצעיים העדכניים ביותר לקראת המגעים המדיניים.