שגריר ישראל בגרמניה רון פרושאור גינה הבוקר (שלישי) את התגובה הנחרצת של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' נגד קנצלר גרמניה פרידריך מרץ.

לאחר שהקנצלר הביע דאגה מהעלייה באירועי האלימות ביהודה ושומרון, סמוטריץ' כתב אמש, ערב יום השואה, ברשת X: "הימים שבהם הגרמנים קבעו ליהודים היכן מותר או אסור להם לחיות תמו ולא ישובו. אתה לא תכפה עלינו מחדש גטאות, בוודאי שלא בארצנו שלנו".

"אני רוצה לגנות את זה באופן חד משמעי", אמר פרושאור. "אפשר ולגיטימי לחלוטין להתווכח עם הגרמנים, במיוחד ביום הזה, שזה אמוציונלי מאוד. אבל דברים כאלה זה בדיוק מה ששוחק את זכר השואה ומציג את הדברים בצורה מעוותת לחלוטין".

"יש לי ולכולם ביקורת גדולה על העלייה באנטישמיות בגרמניה ועל שלילת עצם קיומה של ישראל", הדגיש השגריר. עם זאת, ציין, היחסים של ישראל וגרמניה עדיין חמים יותר מהיחסים עם יתר מעצמות אירופה: "ויכוח פוליטי קיים כל הזמן, אבל מרץ הוא ידיד גדול של ישראל. הרבה דברים שגרמניה עושה לא מקובלים עלינו - וגם דברים שאנחנו עושים לא מקובלים עליהם. אבל גרמניה הוכיחה, במיוחד עם כל הביקורת נגד ישראל באירופה, שהיא הידידה מספר אחת שלנו".