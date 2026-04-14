מרדף משטרתי אחר רכב גנוב הסתיים לפנות הבוקר (שלישי) בתאונת דרכים קטלנית סמוך ליישוב אדם.

רוכב אופנוע כבן 50 מצא את מותו לאחר שרכב גנוב, שנמלט משוטרים, פגע בו בעוצמה בעת שנסע בניגוד לכיוון התנועה.

האירוע החל בשעות הבוקר המוקדמות, כאשר התקבל דיווח על גניבת רכב משכונת פסגת זאב בירושלים. שוטרי תחנת שפט זיהו את הרכב הגנוב והחלו בפעולות לעצירתו. נהג הרכב, פלסטיני תושב יו"ש, פתח במנוסה פרועה על ציר 437 לכיוון בנימין.

סמוך לכיכר אדם, בשיאו של ניסיון ההימלטות, נכנס הנהג למסלול הנגדי ונסע בניגוד לכיוון התנועה. שם פגע חזיתית ברוכב אופנוע, תושב כפר עקב, שנסע בנתיבו.

החשוד בגניבת הרכב נעצר על ידי השוטרים בזירה והועבר לחקירה. המשטרה הודיעה כי תבקש להאריך את מעצרו בבית המשפט.

בוחני תאונות הדרכים של מחוז ש"י פתחו בחקירה מקיפה לבדיקת נסיבות התאונה והתנהלות המרדף.

בעקבות התאונה והטיפול בזירה, נוצרו עומסי תנועה כבדים בציר 437 ובסביבת היישוב אדם לאורך שעות הבוקר.

חובש מתנדב מיחידת האופנועים של מד"א, אלי בן חמו, שעבר במקרה במקום, סיפר: "הייתי בדרכי הביתה כשלפתע הבחנתי באופנוע מוטל על הכביש ומספר מטרים ממנו ראיתי גבר, כבן 50, שוכב כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה. מיד התחלתי לבצע בו פעולות החייאה אך לצערי הוא סבל מחבלה רב מערכתית קשה מאוד ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו".