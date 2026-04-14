מדינת ישראל מתייחדת היום (חמישי) עם זכר ששת מיליוני היהודים שנרצחו בשואה. אירועי היום, שנפתחו אמש בעצרת המרכזית ביד ושם, נמשכים הבוקר בשורת טקסים ממלכתיים.

אירועי הבוקר נפתחו בשעה 08:00 במשכן הכנסת. יו"ר הכנסת, אמיר אוחנה, הדליק נר יזכור בכניסה למשכן והקדיש אותו לזכרם של בני משפחת בן יצחק: האב אלי (יליד מרוקו), האם ססיל (ילידת אלג'יר) ובנם אנרי (יליד צרפת), שנרצחו כולם באושוויץ בשנת 1944.

"אני מזכיר אותם כאן כדי שכולנו נזכור שגורל העם היהודי היה אמור להיות אותו גורל, בכל רחבי הגלובוס", אמר אוחנה. "לקחנו את גורלנו בידינו, הקמנו מדינה. אנחנו נלחמים עבורה, כולנו יחד. וביחד, בעזרת השם, ננצח. יהי זכרם של אלי, ססיל ואנרי ברוך לעד".

בשעה 10:00 תישמע ברחבי הארץ צפירת דומיה בת שתי דקות. מיד לאחריה יחל ב"יד ושם" טקס הנחת הזרים הממלכתי בהשתתפות ראש הממשלה נתניהו, יו"ר הכנסת אמיר אוחנה, נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, שורדי שואה ומשתתפים נוספים.

בשל המתיחות הביטחונית, הטקס הממלכתי "לכל איש יש שם" הוקלט מראש במשכן הכנסת וישודר בכלי התקשורת בשעה 11:00.