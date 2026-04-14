כוכב הרשת אלעד תורג'מן אירח לשיחה את סבו, שחקן התיאטרון הוותיק ושורד השואה שמואל עצמון, לשיחה על עבר, הווה ותקווה שאינה נגמרת.

כשנשאל עצמון מה היה אומר לאדולף היטלר לו יכול היה, בחר בתשובה שמסמלת את ניצחון החיים: "לא הייתי אומר לו כלום. הייתי מוציא את התמונה של הנין שלי, מראה לו אותה ואומר לו בגרמנית: 'לא הצלחת לשבור את העם היהודי'".

כאשר נשאל אם לדעתו השואה יכולה להתרחש שוב, השיב: "ללא כל ספק, היא לא הפסיקה להיות עד היום. אנחנו שומעים עכשיו על התעוררות האנטישמיות - השואה התחילה מן האנטישמיות. מאידך יש לנו, תודה לאל, צבא חזק ויש לנו גיבורים שנלחמים, ואני בטוח שהמשפט 'עם ישראל חי' יישאר לעולם".

על השאלה מה החזיק אותו אופטימי בתוך תופת המלחמה, חזר עצמון לדמותו של אביו: "כשאני הייתי מסתתר איתו מאחורי העצים במרתפים והיו מפציצים את המקום, הייתי מתחבק איתו והוא היה לוחש לי, 'אל תפחד, אנחנו נגיע לארץ ישראל, ושם נפתור את הבעיה'".

במסר ישיר לדור הצעיר, שחווה מלחמות חוזרות, אמר: "לא צריך לאבד תקווה באיזה גיל שלא תהיה כי התקווה היא בעצם הבנזין שמחזיק אותנו בחיים. זה עם שצמח בתוך אמונה בטוב ובאלוקים".

בסיום הראיון, התייחס עצמון לתחושה האישית שלו כיום, כשהוא חובק צאצאים במדינת ישראל חרף הניסיונות להשמידו: "אני יכול להגיד לך שאני יושב פה איתך, שומע את האזעקות, אני לא מאמין שזה קורה לי. כי א', לא האמנתי שאני אגיע לגיל כזה. ב', והכי חשוב, שאני אזכה לנכדים כאלו ולילדים כאלו ולמשפחת עצמון יהיה מראיין כמוך".

עצמון חתם את דבריו בברכה ותקווה לעתיד: "אני מאחל לך שתוכל להגיד מילים דומות לנכדים שלך כאן, במדינה הנפלאה הזאת, שבוודאי תהיה עוד יותר נפלאה כשאנחנו נתגבר על כל מה שקורה עכשיו ונצא לדרך כמעצמה אפילו. אני חולם".