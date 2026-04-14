יו"ר הנהלת יד ושם, דני דיין, התייחס היום (שלישי) בראיון לערוץ 7 למשמעותו המיוחדת של יום הזיכרון לשואה ולגבורה השנה, העומד בסימן "המשפחה היהודית בשואה".

דיין תיאר את המשפחה כעוגן מרכזי ששימש ככוח מניע להישרדות ולשיקום, אך גם כזירה לטרגדיות הקשות ביותר של פרידה ואובדן תפקידים מסורתיים. לדבריו, הרצון להחזיר את התא המשפחתי לקדמותו לאחר המלחמה הוא שהעניק לניצולים את הכוח להמשיך בחייהם.

הוא עמד על האתגרים העומדים לפתחו של זיכרון השואה בעת הנוכחית, בייחוד לאור העובדה שדור הניצולים הולך ומתמעט. "אנחנו נמצאים בנקודת מפנה", הסביר. "החוויה שזכינו לה בדורות שלנו לשמוע ניצולי שואה - לא יזכו לה ילדים שנולדו היום". דיין הזהיר כי בעתיד ההתמודדות עם מכחישי השואה תהיה קשה ומורכבת הרבה יותר, אך היא חיונית מתמיד על רקע האנטישמיות הגואה בעולם.

בדבריו התייחס להשוואה בין אירועי השבעה באוקטובר לשואה, וביקש להעמיד דברים על דיוקם. "מי שרואה בשבעה באוקטובר שואה שנייה - טועה", קבע נחרצות. לדעתו, ההבדל המרכזי, נעוץ בריבונות היהודית. "בשואה יכולנו להתחנן לנשיא ארה"ב ולראש ממשלת בריטניה שיפציצו את פסי הרכבת לאושוויץ ואפילו את זה הם לא עשו. עכשיו אנחנו נלחמים ועושים את מה שצריך לעשות, בין אם העולם אוהב את זה ובין אם לא".