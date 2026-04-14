לקראת הדיון ביום רביעי בבג"צ בעתירה נגד כהונתו של השר בן גביר, תקיים תנועת תקומה הפגנה מחוץ לבית המשפט העליון בשעה 09:30 בבוקר, בקריאה לשופטים "לא לרמוס את הדמוקרטיה".

כמו כן בתנועה קראו לציבור להגיע למקום ולצור סביב בית המשפט זאת בעקבות הודעת הנהלת בית המשפט שלא תתאפשר כניסת קהל לדיון עצמו. "אם לא נותנים לציבור להיכנס לאולם הדיונים - נבוא ונצור על הבניין מבחוץ", אמרו בתנועה.

כמו כן בתנועה הודיעו כי לקראת האירוע הודפסו חולצות מיוחדות למפגינים עם הכיתוב FCK BGZ, שנועדו, לדבריהם, להביע מחאה נגד התערבות פסולה של בג"ץ בהחלטות הממשלה הנבחרת.

יו"ר תנועת תקומה, ברל'ה קרומבי, אמר לקראת הדיון: "הדיון בבג"ץ לא יהיה על איתמר בן גביר, אלא עלינו - העם. תשעה פקידים בלתי נבחרים מנסים לפסול את הבחירה של העם. הם מנסים לכופף גם את השארית האחרונה של הדמוקרטיה שנותרה לנו כאן - הבחירה שלנו בקלפי, גם אותה הם רוצים לפסול, את הזכות הבסיסית ביותר לבחור את נציגינו בכנסת".

"אותו בג"ץ שפסל את ד"ר מיכאל בן ארי, אבל הכשיר את היבא יזבק, אחמד טיבי וחנין זועבי. אותו בג"ץ שהכשיר את עזמי בשארה, אבל פסל את אנשי הימין ברוך מרזל ובנצי גופשטיין - ועכשיו מנסה לפסול את איתמר בן גביר. כי מי שיושבים שם באמת חושבים שהם נעלים מעלינו, העם. שהם הסמכות העליונה לאשר או לפסול את הבחירה שלנו. בג"ץ לא יסתמו לנו את הפה. ביום רביעי בשעה 09:30 כולנו מגיעים לצור על בג"ץ בזמן הדיון השערורייתי בניסיון הפסילה של השר לביטחון לאומי. לא יפסלו לעם את הקול", הוסיף קרומבי.

