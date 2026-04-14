משרד האוצר הודיע היום (שלישי) על שורת הקלות לעסקים קטנים ובינוניים, ובראשן פתיחת מסלול ייעודי חדש במסגרת הקרן להלוואות בערבות מדינה, בעקבות השלכות מבצע "שאגת הארי".

המסלול החדש, "מסלול הארי", ייפתח להגשת בקשות החל מ-19 באפריל ועד ל-30 ביוני, והוא מיועד לעסקים זעירים וקטנים שמחזורם עד 25 מיליון ש"ח הזקוקים לסיוע תזרימי.

בין ההקלות: ריבית ממוצעת של פריים + 1.7%, הפחתת דרישות הביטחונות לצד ערבות מדינה מוגברת, וכן דחיית תשלומים של שישה חודשים - מהם שלושה חודשי גרייס מלא ושלושה נוספים על הקרן בלבד.

במקביל, לעסקים בינוניים תינתן דחיית תשלומים כוללת של שישה חודשים במסגרת המסלולים הקיימים, לצד הפחתת דרישות הביטחונות.

בנוסף, הורחב "מסלול צפון" עם תנאים מקלים, לרבות ריבית של פריים + 0.25% והארכת האפשרות להגשת בקשות עד סוף יוני.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר: "אנחנו רואים חשיבות עליונה לסייע להתמודדות בעלי העסקים עם התקופה הזו. המשק נשען על הפעילות העסקית של העצמאיים, וההקלות האלה מצטרפות לרשת הבטחון שאנו פורסים מתחילת המלחמה ומסייעת לעסקים רבים לכל אורך התקופה להמשיך ולייצר פעילות עיסקית. ההקלות האלה הן זריקת עידוד נוספת עבורם".

החשבת הכללית מיכל עבאדי בויאנג'ו הוסיפה, "פתיחת המסלול החדש נועדה להעניק לעסקים ודאות וכלים פיננסיים משמעותיים להתמודדות עם האתגרים הניצבים בפניהם. אנו מבינים את הקשיים התזרימיים של העסקים הקטנים ופועלים באופן שוטף להתאים את המענה כך שתתאפשר המשך פעילות, שמירה על מקומות עבודה וחיזוק החוסן הכלכלי של המשק. שיתוף הפעולה עם המערכת הפיננסית מאפשר לנו להעמיד פתרונות מהירים, נגישים ואחראיים".

סגן בכיר לחשבת הכללית ומנהל חטיבת המימון, גיל כהן, ציין כי "הצעדים שאנו מקדמים מעניקים לעסקים גמישות תזרימית רחבה יותר ומפחיתים את הנטל הפיננסי בטווח הקצר. אנו ממשיכים לעקוב מקרוב אחר ההתפתחויות ופועלים בשיתוף כלל הגורמים כדי לייצר מענה מדויק ואפקטיבי ככל הניתן".