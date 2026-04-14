מאבק חריג מתנהל בימים אלו בין אריה דרעי ותנועת ש"ס לבין האברך ישראל טרופר, לאחר תביעת לשון הרע בהיקף של מאות אלפי שקלים.

אלא שכתב ההגנה, שהוגש על ידי עו"ד פיני קלמן, לא רק דוחה את הטענות אלא מציג גרסה נגדית חריפה הכוללת האשמות ללחצים, איומים וניסיון השתקה.

במרכז הפרשה עומדים דברים שאמר טרופר בריאיון תקשורתי, בהם ייחס לדרעי איומים כלפי הראשון לציון הרב יצחק יוסף. בש"ס טוענים כי מדובר בפרסום שקרי ומסית, ודורשים פיצוי והתנצלות.

מנגד, בכתב ההגנה שהוגש כעת נטען כי הדברים נשענים על מידע שהגיע מהרב יעקב עדס, ואף מצורפות שיחות ותמלולים. באחת השיחות מצוטט הרב עדס כאומר כי כאשר מדובר בהליך משפטי “אי אפשר לשקר", וכי סירב לחתום על מסמכים שאינם משקפים את האמת.

עוד נטען כי אמירות קודמות על “חקיינות" נמסרו תחת לחץ, ואף בשל חשש לפגיעה בטיפול הרפואי באביו טענה חמורה המוסיפה ממד רגיש לפרשה.

בנוסף, טוען טרופר כי בעקבות דבריו סולק ממוסד הלימוד בו למד, וכי הוצבו בפניו תנאים לשובו בהם התנצלות והתחייבות להימנע מהתבטאויות נגד ש"ס.

כעת, ההכרעה עוברת לבית המשפט, שיידרש לקבוע האם מדובר בלשון הרע או בחשיפה של מציאות.