ראש ישיבת מעלה גלבוע ורב קיבוץ לביא הרב יהודה גלעד פנה במכתב לחבר הכנסת צבי סוכות בעקבות הזמנתו לסיור משותף בבקעת הירדן, והשיב כי הוא נכון להשתתף בו בתנאי שיוסכם לבקר גם בקהילות בדואיות שנפגעו לטענתו.

בפתח דבריו כתב, "שמחתי במכתבך המכובד ובהזמנתך לסיור משותף בבקעת הירדן", והוסיף כי שמח במיוחד על דברי סוכות ש"הדאגה לרווחת תושבי האזור מכל קהילה היא ערך חשוב וראוי שכל מי שפועל בזירה הציבורית יישא אותו עימו".

הרב גלעד ציין כי בעבר השתתף בסיור רבנים בחוות בבנימין ובשומרון, אשר הותיר עליו רושם חיובי. לדבריו, "התרשמתי באופן חיובי מהפעילות החלוצית והשיקומית הנעשית במסירות באותן חוות", וציין כי נאמר להם כי מדובר בפעילות הנעשית בתיאום עם צה"ל ובשמירה על החוק.

עוד כתב כי באותו סיור הוצג בפניהם הבדל בין סוגי ההתיישבות, ולדבריו, "יש הבדל בין הגבעות לחוות, בעוד הראשונות לעיתים מתעמתות עם חיילי צה"ל ויותר מכך עם פלסטינאים בדרכים שלא תמיד תואמות גדרי חוק ומוסר, החוות פועלות באופן חוקי ומוסרי".

עם זאת, הרב גלעד הדגיש כי לאחרונה התברר לו שהמציאות מורכבת יותר. במכתבו כתב, "בעת האחרונה הסתבר לי שכנראה המציאות מורכבת יותר וישנן חוות שאינן פועלות ברוח זו", והוסיף כי "נחשפתי לצערי לעוולות שנעשו לכאורה כלפי בדואים שאינם מעורבים בפעילות עוינת כלשהי".

בהמשך קרא לשילוב ביקור בקהילות שנפגעו במסגרת הסיור, וכתב כי הוא מוכן להיענות להזמנה "אם נסכים יחדיו לבקר גם בחלק מקהילות הבדואים שנפגעו בעת האחרונה לכאורה על ידי יהודים הקשורים באופן זה או אחר לחוות". הוא הוסיף כי סיור כזה יהיה לדבריו "פוקח עיניים", ויאפשר להתמודד עם הנושא "באופן אמיתי ופוקח עיניים".

הרב ציין כי ישמח לצרף לסיור רבנים ואישים נוספים, והביע ביטחון כי סוכות ייענה לכך, תוך שהוא מצטט, "חמור גזל נוכרי מגזל ישראל מפני חילול השם". לדבריו, סיור משותף כזה עשוי "לתרום לקידוש שם שמיים ולהרבות שלום בינינו וגם עם הגר אשר בקרבנו".