ניסיון התנקשות חמור בארצות הברית: אדם השליך בקבוק תבערה לעבר ביתו של מנכ"ל OpenAI סם אלטמן יזם יהודי-אמריקאי מהבולטים בעולם הטכנולוגיה.

על פי הרשויות ב־סאן פרנסיסקו, החשוד, דניאל מורנו-גאמה, השליך בשעות הלילה בקבוק תבערה לעבר ביתו של אלטמן. האש שפרצה גרמה לנזק, אך לא היו נפגעים.

לפי כתב האישום, החשוד פעל ממניע אידיאולוגי קיצוני, מתוך אמונה כי טכנולוגיות בינה מלאכותית מובילות ל"הכחדת האנושות". במסמך שנמצא ברשותו לאחר מעצרו, כתב כי מטרתו הייתה להרוג את אלטמן, ואף כלל רשימה של בכירים נוספים בתעשיית ה-AI עם פרטיהם האישיים.

גורמים ב־FBI הגדירו את האירוע כ"מתוכנן, ממוקד וחמור במיוחד", והדגישו כי מדובר בהסלמה מדאיגה ממילים למעשים אלימים נגד אנשי תעשיית הטכנולוגיה.

עוד עולה כי לאחר התקיפה בביתו של אלטמן, הגיע החשוד גם למשרדי OpenAI, שם ניסה לפרוץ למתחם ואיים "לשרוף את המקום ולפגוע בכל מי שבתוכו". כוחות משטרה שהוזעקו למקום עצרו אותו.

בהמשך דווח על אירוע נוסף של ירי לעבר ביתו של אלטמן, במסגרתו נעצרו שני חשודים נוספים. הרשויות בודקות האם קיים קשר בין המקרים.

דובר חברת OpenAI מסר כי "לשמחתנו, איש לא נפגע", והודה לכוחות הביטחון על תגובתם המהירה. "אנו משתפים פעולה עם גורמי האכיפה כדי להבטיח את ביטחון עובדינו", נמסר.

בפוסט אישי שפרסם לאחר האירוע, התייחס אלטמן למתקפה וציין כי השנים האחרונות היו "אינטנסיביות ולחוצות במיוחד", וקרא להרגעת השיח סביב תחום הבינה המלאכותית.