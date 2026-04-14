מסמך עיקרי טיעון שהוגש היום (שלישי) לבג"ץ במסגרת העתירות להדחת השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, הצית סערה בשל שימוש בדימויים והקבלות היסטוריות מתקופת עליית המשטר הנאצי באירופה.

נציג העותרים, עו"ד גלעד ברנע, בחר לפתוח פרק מרכזי במסמך תחת הכותרת "הרקע - סכנה קרובה וודאית לעצם קיום היסוד הדמוקרטי של מדינת ישראל", בציטוט השיר המפורסם "לא השמעתי את קולי" המיוחס לכומר מרטין נימלר.

השיר, המזוהה עם השתיקה אל מול רדיפת הקבוצות השונות על ידי הנאצים, הובא כרקע לטענת העותרים כי פעולות הממשלה, ובראשם ראש הממשלה והשר בן גביר, מהוות "מכלול שלם שתכליתו ותוצאתו הברורה היא מיטוט היסודות הדמוקרטיים של מדינת ישראל".

בהמשך המסמך, עו"ד ברנע הוסיף השוואה נוספת, הפעם מההיסטוריה האוסטרית של השנים 1920-1934.

הוא תיאר כיצד הממשלה הפדרלית באוסטריה שיתקה את בית המשפט החוקתי לטובת ביסוס דיקטטורה, וטען כי מדובר ב"מחדל ידוע ועצוב" שעל בית המשפט בישראל למנוע את הישנותו.

התגובה מצד השר בן גביר לא איחרה לבוא. "גלעד ברנע והעותרים עושים זילות לשואה ופוגעים בשישה מיליון יהודים שנספו ונטבחו. במקום שבית המשפט העליון יעיף את העתירה ויסלק אותה על הסף, הוא נותן לעותרים ההזויים לא רק לקרב משבר חוקתי, אלא גם לפגוע בזכרם של הנספים הי"ד בשואה. בלתי נתפס שבית המשפט שותק אל מול הדברים האלו".