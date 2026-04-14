בגוניה גומז, אשתו של ראש ממשלת ספרד, מואשמת בשחיתות וניצול לרעה של תפקידה במטרה לגרוף רווחים אישיים ולקדם את מעמדה.

לאחר שנתיים של חקירה פלילית, קבע בית המשפט בספרד כי גומז, אשתו של ראש ממשלת ספרד פדרו סאנצ'ס, ניצלה את מעמדה כאשת ראש הממשלה במספר מקרים.

על פי האישום, גומז ניצלה את מעמדה כדי לקבל תפקיד ניהול בקתדרה באוניברסיטת קומפלוטנס במדריד, וכן השתמשה במשאבים ציבוריים וקשרים אישיים לקידום אינטרסים פרטיים. השופט חואן קרלוס פינאדו מסר כי חקירתו מצאה אינדיקציות מספיקות להתנהגות פלילית מצד גומז.

היא מואשמת במעילה, שחיתות בעסקים וניצול לרעה של כספים. כעת, בית המשפט יחליט האם היא תעמוד לדין. גומז ובעלה, ראש הממשלה הספרדי, הכחישו את ההאשמות נגדה וטענו כי מדובר ברדיפה פוליטית נגד ממשלתו. גומז היא לא המקורבת היחידה לראש הממשלה הספרדי החשודה בשחיתות.

אחיו של סאנצ'ס, דיוויד, הואשם גם הוא בחקירה נפרדת בחשד לאי סדרים לכאורה הקשורים למינוי שלו על ידי ממשלה אזורית. גם יד ​​ימינו לשעבר של סאנצ'ס ושר התחבורה לשעבר, חוסה לואיס אבלוס, הועמד למשפט החודש בגין שוחד לכאורה הקשור לחוזים ציבוריים.

ראש הממשלה הספרדי הפך בחודשים האחרונים למבקר חריף של ישראל, מה שהוביל להתדרדרות ביחסים וסילוקם של הנציגים הספרדים ממפקדת התיאום הצבאי בקרית גת.