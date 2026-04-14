האדמו"ר מסאטמר, הרב אהרון טייטלבאום, הכריז הלילה על פרויקט דיור מוזל בניו יורק עבור הציבור החרדי המקומי.

לפי ההכרזה, יזמים מקומיים מתכננים לבנות אלפי יחידות דיור בעיר מונטיסלו שבניו יורק במחיר הנמוך בשליש מהמחיר הקיים בקרית יואל - המעוז של חסידות סאטמר.

"ישבתי עם כמה יזמים בכדי לראות איך אפשר להרים דיור מוזל לציבור", אמר האדמו"ר. "במונטיסלו יש כבר קהילה גדולה - בתי כנסת, תלמוד תורה, בית ספר לבנות, מכולות וסופרמרקטים".

האדמו"ר פנה לציבור הרחב, לא רק לחסידי סאטמר: "הגיעו אליי יהודים תושבי ברוקלין, לא חסידי סאטמר, שנחנקים תחת עול של קניית דירה בוויליאמסבורג או בבורו פארק. מי מדבר על המסים והארנונה הגבוהים".

הוא הוסיף: "יש פתרון זול שיהיה מוכן בקרוב לכל הציבור. אני מבקש: יש מספיק דירות לכולם, נא לא לשלם יותר מ-200 דולר לרגל כדי לא להעלות את המחיר".

האדמו"ר הזהיר: "אל תיפלו לפח של המתווכים שיספרו שאתם חייבים לסגור עכשיו. אל תשלמו יותר ואל תיתנו יד למפקיעי השער".

לדבריו, כל יזם בונה כמה מאות דירות, וביחד יהיו אלפי דירות בשוק בקרוב. ההכרזה מגיעה לאחר שהאדמו"ר הצליח להוריד את מחירי הדירות בקרית יואל החסידית.