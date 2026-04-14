נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי חתם היום (שלישי) על תיקונים לחוק העונשין שמעגנים באופן רשמי את האחריות הפלילית למעשים אנטישמיים.

התיקון, שנוסף לסעיף 161 בחוק הפלילי האוקראיני, מהווה שלב מרכזי ביישום החוק הבסיסי למניעה ולמאבק באנטישמיות במדינה.

התהליך החקיקתי החל בשנת 2020, כאשר ויטלי קומזין, יו"ר איחוד הקהילות היהודיות באוקראינה, פנה לח"כ מקסים בוז'נסקי עם הצעה לעגן הגדרה משפטית ברורה לתקיפות אנטישמיות. בוז'נסקי, שתמך ביוזמה, ניסח את הצעת החוק והוביל את הליך אישורה בפרלמנט ב-2021.

בפברואר 2022, שבועיים בלבד לפני הפלישה הרוסית לאוקראינה, אושרה הצעת החוק בנושא האחריות הפלילית. החתימה של הנשיא זלנסכי היום משלימה את התהליך שנמשך כארבע שנים.

"זוהי החלטה היסטורית המשלימה את גיבוש המסגרת החקיקתית המקיפה למאבק באנטישמיות באוקראינה", אמר קומזין בתגובה לחתימה. "תודה לכל מי שהיה מעורב וסייע בכל השלבים", הוסיף.

התיקון צפוי לספק כלים משפטיים ברורים יותר לרשויות החוק באוקראינה בטיפול במקרים של אנטישמיות, ומהווה חלק ממדיניות רחבה יותר להגנה על זכויות מיעוטים במדינה.