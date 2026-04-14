יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית, יעקב חגואל, קורא להגברת העלייה לאור האנטישמיות ההולכת וגוברת ברחבי העולם.

חגואל שוחח עם ערוץ 7 ביד ושם וציין כי שנאת היהודים לא פסקה מאז ועד היום. "אנחנו נמצאים במלחמה וכותשים את אויבינו, הפעם כמדינה חזקה ועוצמתית, שיודעת לשלוח את הזרועות שלה לכל מקום. זו היתה שנה קשה ליהודי העולם - עם מעל ל-20 נרצחים באירועים אנטישמיים. לא פשוט להיות יהודי היום מחוץ לישראל ואנחנו רוצים לחזק את אחינו בתפוצות ולהזכיר לכולם שהבית לכל העם היהודי - הוא כאן בישראל".

לדבריו, "אמנם קשה להסתובב ברחובות, ללכת עם סממנים יהודיים, רואים לחץ על עם ישראל אבל אנחנו חזקים ויודעים להרים את הראש בגאווה יהודית".

הוא עמד גם על ההתעוררות לחיבור לעם היהודי ולישראל מאז הטבח בעוטף עזה. "מאז השבעה באוקטובר אנחנו רואים רנסנס ביהדות - יותר אנשים רוצים להיות מחוברים למדינת ישראל ולעם ישראל ולהיות חלק מהאתוס הציוני. אנחנו צריכים להפוך את המשבר הזה להזדמנות. מאז ה-7 באוקטובר, למרות המלחמה, עלו כ-60 אלף עולים. אני צופה שלאחר המלחמה יעלו לכאן המון יהודים ולהערכתנו בשנים הקרובות רוב יהודי העולם - יגורו בישראל".