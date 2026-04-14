נאומו של ברנע המוסד

ראש המוסד דדי ברנע נשא דברים בטקס יום הזיכרון לשואה והגבורה, והזהיר כי האיומים על קיומו של העם היהודי אינם נחלת העבר.

ברנע פתח את דבריו באזהרה חמורה מפני שאננות בינלאומית: "טועים התמימים כי השואה היא נחלת העבר, כי במציאות של ימינו לא ייתכן רצח עם, כי לא ייתכנו קריאות להשמדה ולא תצמח שנאה המאיימת על קיומו של עם. האיום האיראני הלך והתעצם מול עינינו ונגד עיני העולם כמעט באין מפריע".

הוא הדגיש כי ישראל התריעה פעם אחר פעם על סכנת הגרעין ועל מאגרי הטילים הבליסטיים המאיימים על אזרחיה, עד שלבסוף "לקחנו את גורלנו בידינו ויצאנו לשתי מלחמות כורח".

ראש המוסד פירט את ההישגים המבצעיים של המלחמה האחרונה, תוך שהוא נותן קרדיט לשיתוף הפעולה המודיעיני והמבצעי: "במלחמת 'שאגת הארי' הוביל צה"ל בסיוע המוסד מתקפה חסרת תקדים שהנחיתה מכה קשה על המשטר האיראני. המוסד פעל פעם נוספת בלב טהרן. הבאנו מודיעין מדויק עבור חיל האוויר ופגענו בטילים שמאיימים על אזרחי ישראל".

ברנע התייחס גם לברית האסטרטגית עם ארצות הברית, אותה כינה "המעצמה החזקה ביותר בעולם", וציין כי שיתוף הפעולה ההיסטורי במהלך ארבעים ימי הלחימה העצימה הביא לסיכול מטרתו המרכזית של האויב - השמדת מדינת ישראל.

במהלך הנאום השיב ברנע למבקרים שטענו כי המבצע לא השיג את כל מטרותיו מיד עם סיום שלב התקיפות. "לא חשבנו שהמשימה הזו תושלם מיד עם שוך הקרבות", הבהיר ברנע, "אך תכננו גם תכננו שהמערכה שלנו תימשך ותבוא לידי ביטוי גם בתקופה שלאחר התקיפות בטהרן. מחויבותנו תושלם רק כאשר יוחלף המשטר הקיצוני הזה. אותו משטר שרוצה את השמדתנו חייב לחלוף מן העולם".

את נאומו חתם במסר תקיף שחיבר את חובתו המקצועית לציווי המוסרי של יום השואה: "זו משימתנו. לא נמשיך להביט מנגד על איום קיומי נוסף. מתוך ציווי ברור - לעולם לא עוד".