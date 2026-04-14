פגשנו את דנית אלמוג, שמלווה ישראלים לטיפולי שיניים בגאורגיה, כדי להבין למה יותר ויותר אנשים בוחרים לצאת מהארץ בשביל טיפולי שיניים מורכבים ואיך זה נראה מהצד של מי שמלווה אותם לאורך כל הדרך.

דנית, מה עומד מאחורי העלייה החדה במספר הישראלים שבוחרים טיפולי שיניים בחו"ל?

לדבריה, מדובר בתהליך הדרגתי. "אנשים מבינים שהם לא חייבים להשלים עם מציאות שבה טיפול שיניים מורכב נמשך חודשים ארוכים, דורש אינספור ביקורים, ועולה סכומים שלא כל משפחה יכולה לעמוד בהם."

לדבריה, רבים מהפונים אליה הם אנשים עובדים, משפחות, גמלאים, כאלה שזקוקים לטיפול רציני, אבל מרגישים שבישראל האפשרויות שלהם מוגבלות מאוד.

“ברגע שהם מגלים שיש אופציה אחרת, מסודרת, בטוחה, ועם תוצאות טובות ומהירות יותר הם מתחילים לשאול שאלות."

כשמדברים על טיפולי שיניים בטביליסי שבגאורגיה, האם באמת מדובר בפערי מחיר משמעותיים?

“כן, והפער מפתיע כמעט כל מי שמגיע אליי בפעם הראשונה," אומרת דנית. “לא בגלל קסמים, אלא בגלל מציאות כלכלית שונה לגמרי."

"תביני, המשכורת הממוצעת בגאורגיה היא 1,500 לארי (בערך 2,000 שקל). עכשיו תחשבי שהכסף שלך שווה פי 5 כשאת באה לפה לעשות טיפול שיניים"

בגאורגיה פועלות מרפאות מתקדמות עם ציוד חדיש, רופאים שעברו הכשרות באירופה ובארה"ב, ועלויות תפעול נמוכות משמעותית מישראל. השילוב הזה מאפשר להציע טיפולי שיניים מורכבים במחירים נמוכים בעשרות אחוזים ובסטנדרט אירופאי גבוה במיוחד.

“כשמדובר בשתלים, כתרי זרקוניה או טיפולים כירורגיים הפערים פשוט הופכים להיות דרמטיים."

כמה דרמטיים הפערים במחיר יכולים להיות בין גאורגיה לישראל?

דנית מספרת על איציק, מטופל שהגיע אליה אחרי סבב ארוך של בדיקות בישראל.

“איציק היה צריך לעקור את כל השיניים ולעבור שיקום מלא עם שתלים. הוא בדק אצל שלוש מרפאות שונות בארץ, וקיבל הצעות מחיר שנעו בין 120 ל־150 אלף שקל. מעבר למחיר, דיברו איתו על תהליך ארוך ומורכב."

אצל דנית, התמונה נראתה אחרת.

“בגאורגיה סיימנו את כל התהליך בסכום כולל של כ־12 אלף דולר. הטיפול בוצע בצורה מרוכזת, מסודרת, ועם צוות אחד שליווה אותו מתחילת הדרך ועד הסוף."

איציק לא הסתיר את החשש בהתחלה אבל בסיום הטיפול אמר שזו אחת ההחלטות הטובות שעשה.

עולה כאן שאלה מתבקשת: האם מחיר נמוך יותר בא על חשבון האיכות?

“זו אולי השאלה ששואלים אותי הכי הרבה," מחייכת דנית. “והתשובה תמיד אותה תשובה, המחיר לא משקף איכות נמוכה, אלא מציאות אחרת."

היא מסבירה שהמרפאות איתן היא עובדת עומדות בסטנדרטים אירופאיים ואמריקאיים מחמירים, משתמשות בחומרים מוכרים ומתקדמים, ומנוהלות על ידי רופאים עם ניסיון בינלאומי.

“אחת המרפאות המרכזיות שאנחנו עובדים איתה מנוהלת על ידי מומחה לשתלים שלמד ועבד באירופה ובארה"ב, ונחשב לשם דבר בתחום השתלים. זו רמה שבישראל קיימת בעיקר במקומות מאוד ספציפיים וגם אז בעלויות שלא מתאימות לרוב האנשים."

ועדיין, לא מעט אנשים חוששים מהרעיון של טיפול שיניים בחו"ל

“ובצדק" אומרת דנית, “גם טיפול שיניים בארץ מפחיד, אז בחו"ל זה אפילו יותר. שפה אחרת, מדינה זרה, חוסר ודאות."

"לרוב המטופלים שמגיעים אליי כבר יש טראומה או פחד מטיפולי שיניים בגלל זה אני עושה הכל כדי שזו תהיה חוויה מתקנת עבורם"

וזו בדיוק הסיבה, לדבריה, שהיא בנתה את מודל הליווי שלה.

“כשמטופל יודע שמישהו ישראלי שמבין את החששות שלו והטראומה מלווה אותו מהרגע שהוא נוחת, אוסף משדה התעופה, נמצא איתו במרפאה, מתרגם, מסביר, ושומר על האינטרס שלו כל החוויה נראית אחרת לגמרי."

האם טיפול שיניים בחו"ל מתאים לכל אחד?

“לא לכל אחד ולא בכל מצב" היא מדגישה. “טיפולים קטנים, סתימות או דברים פשוטים הרבה פעמים עדיף לעשות קרוב לבית."

אבל כשמדובר בטיפולים מורכבים, כאלה שדורשים מומחיות גבוהה או שהעלות שלהם בארץ חוצה רף של 10-15 אלף שקלים, היא ממליצה לפחות לבדוק את האפשרות של טיפול בחו"ל.

“הבדיקה לא מחייבת כלום, אבל ברוב המקרים היא פותחת לאנשים אופציה טובה יותר שלא ידעו שבכלל קיימת."

מטופלים רבים מגיעים בעקבות המלצות. איך נראה התהליך בפועל?

“אני לא מפנה אנשים למרפאה ושולחת אותם לבד ואני גם לא עושה משלחות עם עשרות אנשים" מסבירה דנית. “אני מלווה אותם יד ביד, הם העיקר בשבילי וחשוב לי שירגישו את זה."

התהליך מתחיל עוד בישראל, בתכנון מוקדם ובבדיקת החומר הרפואי. משם ממשיך לליווי צמוד בזמן הטיפול עצמו, ונשאר זמין גם אחרי החזרה לארץ.

“הרבה מהמטופלים פשוט רואים תוצאות של אחרים, שומעים חוויות, ומבינים שזה אפשרי והרבה יותר פשוט ממה שחשבו."

"אני גם נותנת למתעניינים לדבר עם מטופל שעבר טיפול דומה בשבועות האחרונים כדי שיוכלו לקבל מידע שבדר"כ הם אפילו לא יודעים שצריך לשאול"

ומה לגבי עלות הליווי, האם היא לא מייקרת את התהליך?

“ממש לא," היא אומרת. “אני גובה תשלום קבוע ושקוף על הליווי בלבד, והוא מפורסם באתר. אני לא מאמינה בקומבינות, מחירים כפולים או הפתעות. אצלי הכל שקוף ומפורסם באתר עוד לפני שפונים אליי"

בזכות הניסיון, הקשרים והעבודה השוטפת עם המרפאות והספקים המקומיים, המטופלים נהנים מהנחות והטבות על לינה, נסיעות והטיפול עצמו, חיסכון שלרוב גבוה מעלות הליווי.

“בסופו של דבר, ברוב המקרים אנשים חוסכים כסף לא מוציאים יותר."

למי שרוצה לבדוק את האפשרות, איך מתחילים?

