יום השואה יוחד השנה לנושא המשפחה היהודית בשואה. צריך לומר בכנות כי המשפחתיות היהודית היוותה גורם שלא הקל על היהודים להגן על עצמם מפני הצורר הנאצי.

צעירים רבים שיכלו אולי להציל עצמם בבריחה ליערות, בקפיצה מהרכבת, בהצטרפות לפרטיזנים בחרו להישאר עם משפחתם מכוח דבקות ונאמנות משפחתית. הורים היו צריכים להתגבר על רגשי ההורות הטבעית כדי להציל את ילדיהם באמצעות שליחתם לארץ זרה ללא נודע - הקינדר טרנספורט, מסירה לשכנים הגויים או למנזר מתוך מטרה להציל את חייהם. רבים לא היו מסוגלים לכך.

החורבן שנותר אחרי השואה השאיר דור יתום בו לילדים רבים לא היו סבא וסבתא וכמעט בלי דודים. אולם כוחה של המשפחתיות היהודית ניצח. דווקא מתוך האפר, קמה מחדש המשפחה היהודית. ניצולים בחרו להינשא, להביא ילדים, להקים בתים - לא רק כהמשך טבעי של החיים, אלא כהצהרה: אנחנו ממשיכים. אנחנו לא נכנעים. הילדים שלי הנכדים והנינים שלי הם הנקמה המתוקה באויב הנאצי הם אמרו ויש כאלו שאומרים זאת עד היום.

גם היום אנו מתמודדים עם אויב שבגלל קרבת הזמן אנו קוראים לו נאצי אבל מבחינה אמונית הוא עמלק כפי שהנאצים היו עמלקים במהותם. עמלק הוא הרוע הצרוף זה שלא יכול לסבול שיהודים מאירים את העולם. מדהים לראות כיצד מדינה במרחק אלפי ק"מ מאיתנו שיכלה לחיות חיים שלווים וטובים מגייסת את כל כוחותיה וממש במסירות נפש נלחמת בנו. מול הרוע הבלתי נתפס הזה יש להיאבק לא רק בשדה הקרב אלא גם בבית.

בעולם בו אנשים מתכנסים בתוך עצמם מפסיקים להקים משפחות ולהביא חיים לעולם מתוך יאוש וחוסר אמון בעתיד טוב, עולה המשפחה היהודית דווקא כאן בארץ ישראל ומאירה את העולם כולו באור יקרות של שמחה וחיים, של אמון בטוב. באהבה, באחריות, בהמשכיות. בכל העולם המפותח כולל אצל אויבנו באירן שיעור הפריון למשפחה נמצא מתחת לרף קיום החברה. המקום היחיד שבו שעור הפריון של המשפחה נמצא באופן משמעותי מעל רף הקיום הוא כאן בארץ ישראל. עובדה זו מעידה על עוצמה של אמונה עוצמה של אופטימיות זהו כוחה של המשפחה היהודית. המשפחה ממשיכה את שרשרת הדורות את המסורת היא הכרזה חיה: עם ישראל חי, וימשיך לחיות ולהאיר את העולם.

ביום הזה, הזיכרון שלנו איננו רק זיכרון של מוות, אלא גם של חיים. האחריות שלנו איננה רק לזכור את מה שהיה, אלא גם לשמור את שרשרת הדורות. להעביר את לפיד האמונה התקווה והטוב לדורות הבאים. עם ישראל חי והוא ניצח ומנצח.

הכותב הוא יו"ר בוחרים במשפחה