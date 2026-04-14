ארבעה לוחמי מג"ב מבסיס בית חורון, בהם שתי חובשות, נשלחו לריצוי עונש מאסר בכלא צבאי לאחר שהדליקו מנגל במהלך השבת בתוך שטח הבסיס.

על פי הדיווח בכאן חדשות, נגד שעבר במקום הבחין בחילול השבת ובהפרת הפקודות והעיר להם. הלוחמים כיבו את האש ובהמשך הנגד הגיש תלונה רשמית למפקד הבסיס.

בהליך משמעתי שנערך בבסיס, נגזרו על הלוחמים בתחילה 20 ימי כלא. לאחר שהגישו ערר על חומרת העונש, הוחלט להפחית את תקופת המאסר לעשרה ימים, אותם הם מרצים בימים אלו.

במשמר הגבול גיבו את החלטת המפקדים וציינו כי "מדובר בהפרה חמורה של הפקודות".

מנגד, בני משפחותיהם של הלוחמים הביעו זעם על ההחלטה, וטענו כי מדובר בענישה לא מידתית, "מדובר בלוחמים ללא תלונות קודמות ויש מידרג בעונשין".