מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, חתם היום (שלישי) על צו לאיחוד המועצות המקומיות אלקנה ושער שומרון, במסגרת מהלך להקמת רשות מקומית מאוחדת. הצו צפוי להיכנס לתוקף לאחר השלמת התקנות הנדרשות להסדרת מעבר העובדים בין הרשויות.

המהלך מקודם על ידי משרד הפנים, לאחר עבודת מטה ממושכת ובהמשך לאימוץ המלצת הוועדה הגיאוגרפית.

במשרד מדגישים כי מדובר בצעד מרכזי שנועד ליצור רשות יציבה שתספק שירותים מיטביים לתושביה ותאפשר קידום ופיתוח אזורי.

במסגרת האיחוד, תועמד מעטפת תקציבית בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, הכוללת כיסוי מלא של גירעונות ומלוות של שער שומרון, מענק של מעל 16 מיליון שקלים לשיפור תשתיות ומימון תוכניות פרישה לעובדים.

עוד יוקצה תקציב לליווי ארגוני, לרבות מינוי פרויקטור, חננאל דורני, לשעבר יו"ר מועצת יש"ע וראש מועצת קדומים, שילווה את התהליך, וכן תקציב להטמעת מערכות מידע והיערכות לוגיסטית.

במטרה לשמור על יציבות ניהולית מחד והבטחת ייצוג דמוקרטי מאידך, נקבע בצו כי הבחירות ברשות המאוחדת יתקיימו רק ביולי 2027. עד אז, כדי להבטיח ייצוג הולם לתושבי שער שומרון שנוהלה מאז 2022 על ידי ועדה ממונה, ימונו נציגים מקרב היישוב למועצת הרשות המאוחדת בשיעור של עד שליש מגודל המועצה.

מנכ"ל משרד הפנים, ישראל אוזן, אמר כי "חתימת הצו מאפשרת את קידום איחוד הרשויות אלקנה ושערי שומרון. משרד הפנים גיבש מתווה מקצועי הכולל מעטפת תקציבית רחבה, במטרה להבטיח יישום סדור של האיחוד, שמירה על רציפות תפקודית ובניית רשות יציבה שתעניק שירות מיטבי לתושבים. אני מבקש להודות לאלוף פיקוד המרכז על חתימתו על הצו ועל שיתוף הפעולה בקידום המהלך".