האסטרונאוט האמריקאי גרגורי ריד וייזמן, שעמד בראש משימת "ארטמיס 2", המשימה המאוישת הראשונה שהקיפה את הירח מזה למעלה מחמישה עשורים, פרסם היום (שלישי) תיעוד יוצא דופן מרגעי החילוץ שלו ושל חבריו לצוות.

התיעוד, שצולם ממצלמת הקסדה של אחד המחלצים, מתחיל מיד לאחר הנחיתה במים באוקיינוס השקט בסוף השבוע האחרון.

קפסולת Orion, שכונתה "Integrity", חדרה לאטמוספרה במהירות של פי 32 ממהירות הקול ונחתה באוקיינוס השקט מול חופי דרום קליפורניה.

בסרטון ניתן לראות את צוות החילוץ המשולב של נאס"א והצבא האמריקאי כשהוא פותח את דלת המילוט ופוגש את האסטרונאוטים שזה עתה חזרו מהחלל.

"לאחר הנחיתה באוקיינוס השקט, האסטרונאוטים נפגשו עם צוות משולב של נאס"א וצבא ארה"ב שסייע להם לצאת מהחללית במים פתוחים", נמסר בהודעה רשמית של נאס"א.

מיד לאחר חילוצם מהקפסולה, הועלו האסטרונאוטים על מסוקים והוטסו אל סיפונה של נושאת המטוסים USS John P. Murtha.

שם, תחת השגחה צמודה, הם עברו סדרת בדיקות רפואיות ראשוניות כדי לבחון את השפעות השהייה בחלל והטיסה סביב הירח על גופם.

ביום שני בשבוע שעבר שבר צוות החללית שיא חדש לאנושות, כאשר האסטרונאוטים הגיעו למרחק הגדול ביותר מכדור הארץ שאליו הגיעו בני אדם אי פעם - כ-406,800 קילומטרים. מדובר בשבירה של השיא הקודם, שקבעה החללית אפולו 13 ב-1970.