ישנם אנשים שחייהם לא נמדדים בשנים אלא בדונמים שנגאלו וביישובים שצמחו תחת ידיהם. עו"ד דורון ניר צבי ז"ל, שהלך לעולמו לפני כשנה, היה כזה. עבור רבים בהתיישבות הוא היה האוטוריטה הבלעדית, האדם שפיצח את סבך החוקים העות'מאניים והבריטיים כדי להשיב אדמות לידיים יהודיות.

עבור משפחתו, כפי שעולה מהראיון לערוץ 7 עם אלמנתו תמר ובנו ראם, דורון היה בראש ובראשונה איש של חזון חסר פשרות, ששילב תורה, ארץ ישראל וחסד אנושי נדיר - הכל ב"קלאס" ייחודי שאפיין רק אותו.

לחצו כאן והיו שותפים בהנצחתו של דורון ניר צבי ז"ל ביישוב החדש המוקם לזכרו

"דורון, כל כולו היה באמת מסירות לעם ישראל, ארץ ישראל וגם תורת ישראל," מספרת תמר בגעגוע. "הוא אהב מאוד מאוד תורה, הנחיל את זה לילדים שלו שמאוד אוהבים אותה". החלוציות של המשפחה החלה כבר בצעירותם, כשהיו הכוח המניע מאחורי הקמת חוות יאיר. "היינו עשרה ימים לבד, הגרעין עוד לא הצטרף. היינו ממש עשרה ימים עם שני ילדים. לפני כן ניסינו להקים ולא הצלחנו, אז הלכנו לעזור להקים את גבעת הראל. אבל אחרי כמעט שלוש שנים כן הצלחנו, והגרעין הצטרף והתפתח". בצירוף מקרים סימבולי ומצמרר, ההכרה הרשמית בחוות יאיר הגיעה בדיוק בחודש שבו נפטר דורון.

מה שהפך את דורון לדמות כה נערצת הייתה העובדה שמעולם לא ראה בעבודתו "קריירה" גרידא. "זה ממש לא היה רק מקצוע, כי א', מלא פעמים הוא בכלל לא לקח על זה כסף. אז זה כבר לא מקצוע" אומר ראם בחיוך. "הוא כל הזמן היה עושה את זה בדחיפה וביוזמות, והוא לימד כל מיני ארגונים איך לעשות את זה בעצמם. המון ארגונים נעזרו בו - רגבים, נחלה - והוא לימד את הדבר הזה המון אנשים. הוא ניסה להפיץ את זה".

דורון היה שותף בכל מאבק. "היה לו ג'יפ, הוא היה תורם אותו לעליות לחומש. הג'יפ היה חוזר עם שמשות מנופצות... סביב הגנה על מתנחלים, חוננו... זה היה כל החיים שלו".

הקפדתו של דורון על "רמה גבוהה" ויופי בהתיישבות הפכה לסימן ההיכר שלו. "היה לו ממש עקרוני שההתיישבות תהיה ברמה גבוהה ושזה אפשרי לכולנו" אומרת תמר. "חוות יאיר נחשב יישוב ברמה מאוד גבוהה. תרמנו לה בית כנסת, תרמנו טיילת ביישוב, והכל ברמת הבנייה הכי גבוהה שיש".

השבר הגדול של פטירתו לא עצר את המפעל, אלא הוליד יצירה חדשה. השניים מתארחים באולפן שעות לפני ניסיון פיגוע הדקירה ב"עמק דורון", הגבעה שהוקמה לזכרו. "זה היה ברור כל השנים שאנחנו כולנו בעניין של ארץ ישראל והתיישבות," מסביר ראם. "כשאבא נפטר, יש את הנקודה המאוד מדוברת הזאת שהיא חשובה מבחינה אסטרטגית ואידיאולוגית. תוך כמה חודשים מאז שאבא נפטר, היה ברור לי ולאשתי שאנחנו מתחילים לאסוף חברים ולנסות ליישב את המקום הזה".

הבחירה במיקום של "עמק דורון" אינה מקרית. היא יושבת בנקודה משמעותית במיוחד. "אנחנו ממוקמים בין שני כפרים ערבים שיוצרים שם רצף רציני עד קסם והמרכז, ואנחנו קוטעים את זה ומחברים שני גושי התיישבות של יקיר ורבבה. יש שם הרבה השתלטות ערבית באזור".

הרוח של דורון מנשבת בילדיו, שבחרו בצעד יוצא דופן גם ברגעים הקשים של ההלוויה. "הילדים שלי בין המוות לקבורה החליטו שאבא שלהם לא ייקבר ביקיר, אלא בחוות יאיר" משחזרת תמר את הרגעים המתוחים. "הם נלחמו כמו כפירים, כראוי לילדיו של דורון, והצליחו לקבור אותו בואדי, במקום מדהים בין הגבעה של חוות יאיר למצפה מוטי. הוא בטח גאה עד השמיים, ממש ממשיכים בדרכו".

לאחרונה הוכנס ספר תורה לגבעה, אירוע שהיה רצוף בהשגחה פרטית. הספר, שהתחילו לכתוב דורון ותמר עבור יישוב בנגב שלא הוקם, הוקדש בסופו של דבר לעילוי נשמתו של דורון ושל משה זר ז"ל, חברו ושותפו לדרך. "היה לנו טבעי להכניס אותו," אומר ראם, "וזה יצא בהשגחה פרטית מטורפת - יום לפני הייתה הפסקת אש, אז זה יצא בול. הרבה ניסים לנו שם בעמק דורון".

מעבר למאבקי הקרקע, דורון היה איש של חסד נסתר. רק לאחר מותו גילתה המשפחה את היקף תרומותיו. ראם מספר על "אהבת החסד" המקורית של אביו: "היו דופקים לו בדלת כל זקן וכל מסכן, והוא היה מלווה אותם בחיים. הוא אימץ ילד, הוא תרם כליה, הוא כל הזמן חיפש איפה לעשות חסד מקורי".

אחד הסיפורים המדהימים שסופרו בשבעה עוסק באיש עסקים שדורון זימן למשרדו בטענה ל"עסקה רצינית". כשהאיש הגיע הוא מצא שם יהודי נזקק שביקש צדקה. האיש כעס על דורון: "מה נראה לך? הזמן שלי שווה הרבה כסף". דורון ענה לו בדרכו המיוחדת: "סידרתי לך עסקה עם הקדוש ברוך הוא. עזרת לילד של הקדוש ברוך הוא. עסקה עם הקדוש ברוך הוא - עולים על חליפה, נוסעים למשרד, עושים את זה בצורה מכובדת".

כעת, כשהגבעה עומדת על תילה וממשיכה להתרחב, המשפחה קוראת לציבור להצטרף למשימה הלאומית. "אנחנו כמה חבר'ה צעירים, ולהקים יישוב דורש המון תקציבים שאין לנו. פנינו לעזרת הציבור" אומר ראם. תמר מסכמת בהתרגשות: "הילדים שלי ממשיכים את דורון, וזה מרגש".

