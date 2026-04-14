בפודקאסטים שלו הוא מספר את הסיפורים המוזרים והתמוהים ביותר של ישראל, כאלה שקשה להאמין שאכן התרחשו, אבל הכול אכן היה. ה"בולדוג", יועץ המשכנתאות מרטין בוקסדורף, מתארח באולפן הפודקאסטים של ערוץ 7 לשיחה על האירועים המשונים של ישראל, גם ואולי בעיקר שבהם מעורבים הבכירים ביותר במדינה.

"יש מבנה אישיות מסוים שצריך אותו כדי להגיע למעלה, אבל זה אותו מבנה אישיות שגורם לעשות את הדברים המטומטמים שבדרך. זה אותו דבר", אומר בוקסדורף שבפודקאסט על גונן שגב מספר עד כמה היו האיראנים מודעים לנקודות החולשה והתורפה של השר לשעבר. הם ידעו היטב שהוא חש לא מספיק מוערך וידעו לנתב זאת לטובתם.

לאחר שידעו מה חסר לו לגונן שגב, הערכה וכבוד, לא היה צריך להשקיע בו הרבה כסף או מאמצי שכנוע. "הם אמרו לו שהמדינה שלך לא מאמינה בך, הם פראיירים, לא יודעים את מי הם מפספסים ואיזה איש גדול אתה, וזה בדיוק פגע במה שהוא רוצה וצריך לשמוע. יש לו אגו והוא רוצה שיזינו אותו".

בהתייחס לטענה לפיה המערכה באיראן כולה, עליותיה ומורדותיה, התעצמותה והיחלשותה, כרוכה בשיקולים כלכליים, אומר בוקסדורף כי על אף ששיקולים כלכליים אכן ישנם והם משמעותיים, נכון יותר לעדן את הקביעה על מנת שלא לפגוע במי שנלחמים, במי שנפצעו ובוודאי במי שנפלו בקרבות. האינטרסים של מדינה קטנה כמו ישראל אינם תמיד חופפים לאלו של מעצמה כדוגמת ארה"ב. הנשיא האמריקאי רוצה את מיצרי הורמוז ומוכן לחלוק בכספי המעבר במיצר והסכנה שב נמצאת ישראל מול האיום האיראני מעסיקה אותו הרבה פחות, קובע בוקסדורף בוודאות.

"לו אתה דונלד טראמפ, חשוב לך שסקרי התמיכה בך לא יהיו נוראיים. אתה לא צריך להתמודד שוב ולכן לא צריך לשכנע יותר מדי, אבל לעמוד ברמה מסוימת של תמיכה כדי שלא להיות בדיחה. טראמפ יודע שביל וג'ני שבקליבלנד לא יודעים איפה זה איראן ואיפה זה ישראל וזה לא מעניין אותם", הוא אומר ומספר מהתרשמותו בביקורו בקנדה שאיש אינו יודע איפה ישראל ומה ענייניה עם איראן. "זה לא מעניין אף אחד. מעניין אותם רק כמה עולה הדלק, כמה עולה האוכל ושיש מקומות עבודה. נשיא ארה"ב צריך לעמוד בכך שהכלכלה תהיה חזקה. אם שמים במיצרי הורמוז עמדת שמירה ואתה גובה שם כסף, זה ההישג המדהים ביותר שאפשר לתת לבוחרים".

ישראל נכנסת לתמונה כחלק ממכלול האינטרסים שמול הנשיא האמריקאי, אך לא כאינטרס מרכזי או גדול.

בוקסדורף מחזיר אותנו לשביתת פועלי הנפט שנתיים לפני המהפכה האסלאמית באיראן, מה שגרם לעליה דרמטית של מחירי הדלק בתחנות הדלק בארה"ב. הקלטה של אזרחית אמריקאית שדורשת שנשיא ארה"ב יבוא ויסדיר את העניין ויוריד את המחירים, היא שזכורה מאותו אירוע, מאחר וזו התפיסה האמריקאית.

כאשר מדובר בטראמפ, מזכיר בוקסדורף, קיים גם האלמנט המשפחתי, שכן לטראמפ עצמו, לחתנו ולבני משפחותיהם יש אינטרסים כלכליים עסקיים נדל"ניים במדינות המפרץ, וגם אלמנט זה נכנס למערכה.

השליטה על מיצרי הורמוז ומעברי הנפט שם נותנת לארה"ב שליטה על יפן, דרום קוריאה ובעיקר סין, שהן המדינות העיקריות שתלויות בדלקים העוברים במיצר. ארה"ב וישראל אינן זקוקות לנפט שעובר שם, אך ארה"ב בהחלט מעוניינת ביכולת להפעיל את מנוף הכוח הזה על מעצמה כמו סין.

האם אכן ישראל לא רוצה לחסל את החמאס ואת חיזבאללה? האם נכונה הטענה שבכוחה היה להשמיד באחת את שני האויבים הללו? בוקסדורף מזכיר כי גם אם ישראל רוצה ויכולה להכריע אותם ביום אחד, יש עליה מגבלות. מכה ניצחת על מרכזי התשתיות והאנרגיה בלבנון אמנם יחזירו את לבנון דורות אחורה, אבל המשמעות תהיה שאתגר שיקומה של לבנון יפול על צרפת שתפנה לארה"ב שתמצא את עצמה מתמודדת גם היא כלכלית עם האירוע. "למה שהם יעשו לעצמם דבר כזה?", הוא שואל. "זה לא רק אנחנו כבולים. כל בעלות הברית של ארה"ב כבולות. אם אתה רוצה נושאת מטוסים כשיש לך קושי, זה המחיר. פירוק עזה או לבנון נופל בסופו של דבר על ארה"ב דרך מועצת הביטחון של האו"ם וגופים אחרים".

להערכתו בכוחה של ישראל אכן להכריע את לבנון ביום אחד, אלא שהאילוצים הכלליים יותר כובלים את ידיה וסופה של המערכה צפוי להיות מתווה שהוא בין לבין, כלומר עוד סבב שבו אי אפשר לנצח, כלשונו.