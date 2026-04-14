תיעוד מבינת ג'בייל: המחבלים שפצעו עשרה לוחמים - חוסלו

צה"ל חיסל חולייה בת שלושה מחבלים שניהלה קרב פנים אל פנים עם כוחות חטיבת הצנחנים במרחב בינת ג'בייל שבדרום לבנון.

במהלך ההיתקלות נפצעו עשרה לוחמים, שלושה מהם באורח קשה, אחד בינוני ושישה קל. כל הפצועים פונו לבית חולים והודעה נמסרה למשפחותיהם.

עם פתיחת האש, השיבו הלוחמים באש לעבר מקורות הירי ובמקביל בוצעה סגירת מעגל מהירה שכללה ירי טנקים ותקיפות מדויקות של חיל האוויר.

במהלך חילופי האש חוסלו שני מחבלים במקום, והמבנה שממנו פעלו הותקף והושמד. מחבל שלישי, שזוהה מנסה להימלט מהזירה תוך כדי האירוע, אותר בתוך זמן קצר וחוסל אף הוא בתקיפה מהאוויר.