הרב יוסי במובנים רבים כל כך אתה מורי ורבי, אומנם , כילד אהבת אותי מאוד אך אני חושב שבחייך לא ידעת כמה אתה משפיע ומחנך אותי וכמוני, כמה אתה משפיע על חינוך של דור שלם, בתהליך מופלא של עם השב לארצו.

אומנם עסקת בחינוך לימדת במסירות רבה תלמידים במכינת אלישע, חינוך בער בך כל הזמן אבל המעשים שלך חינכו דור שלם. אותי הכרת בתור הבן של הרב ליבי שיבדל"א שהיה הרב שלך בישיבת שילה, אני זוכר אותך היטב תמיד מאיר פנים עם חיוך מאוזן לאוזן נחוש ועקשן במיוחד.

זכורות לי שבתות איתך מהקורס של הרבנות הצבאית שאבא העביר ביער חלודה...הליכה ברגל משילה לשבות רחל להשלים מניין עליו התעקשת ועמלת, גם בשבות רחל וגם אחיה הישובים אותם הקמת.

דחפת את התהליך להקמת היישוב אש קודש, עוד שנים אחרי שנפצעת רונית המשיכה בדרכך ובישלה ודאגה לרווקים שהקימו את אש קודש איתם כנער זכיתי לקחת חלק במשימה. אבל הקמת המפעל החקלאי בגוש שילה שדחף אחריו את המפעל החקלאי ביו"ש כולה בשקט ובענווה- אתה פרצת.

את בית הבד הראשון ביישוב אחיה, בשקט ובענווה- אתה הקמת, מכוחו של המפעל החקלאי העצום שלך קם כאן רצף של זיתים וגפנים מהגדולים ביהודה ושומרון.

נערים רבים ביהודה ושומרון שעסוקים בתפיסת השטח לא יודעים כמה עליהם השפעת היום יוסי , למסוק זיתים בשומרון זה מקובל ושגרתי.

חינכת בעיקר דרך מעשים, התמדת בתורה, את המפעל החקלאי המפואר שלך הקמת לפנות בוקר, בימי שישי ובבין הזמנים.

אז בחופשים כילד, אותי ואת ילדים אחרים חינכת במעשים ברצינות ובפשטות גדולה "לא המדרש עיקר אלא המעשה".

אני זוכר איך הכנו שתילים מייחורים בחממה קטנה בין שילה לשבות רחל, אני זוכר ימים רבים של חפירה ושתילת זיתים איפה שהייתה שממה ורק זרים ישבו בה . זוכר את הפריצה הראשונה של ציר הכרמים מה שהיום נחשב לכביש ראשי המחבר בין גבעות שילה ליישוב.

זוכר שעל החלקות שהיום הפכו למוריקות, שטחים ריקים ומאהלים של ערבים פזורים בשטח,

רק לאחרונה היישובים שקמו סביב שטחים אלו (אש קודש, קידה, עדי עד ) קיבלו הכרה רשמית מהמדינה. זכור לי מאוד יום עבודה אחד עת נטענו כרמים בחלקה שהיום נמצאת במרכז קידה והסתכלת לכיוון הנוף הפראי והשומם מיהודים של ואדי ראשש אמרת לי:" אליאב אנחנו רצים מזרחה רק מזרחה"

את גל יוסף הקמנו ממש במקום הירצחו של גדעון ליכטרמן הי"ד ולזכרך, מתוך חלום ותקווה שהגל הגדול הזה שהובלת מהיישוב שילה ועד גל יוסף ימשיך וישתוף מזרחה .

יוסי הגל הזה המשיך הרבה מזרחה מעבר למה שהאמנתי שאפשר . היום ב"ה הצלחנו לחבר בין הגוש החקלאי של הכרמים והזיתים של גוש שילה שהקמת לבין הגוש החקלאי של גידולי התמר שבמרכז הבקעה

חיברנו את השטחים בעיקר על ידי מרעה אבל גם שדות וכרמים עוד ניטעים בארץ הזאת וגם בימים אלה ממש אנחנו ממשיכים את הכשרת השטחים וקציר החיטים.

מאז גל יוסף פעמיים פונתה אך בשלישית קמה לה בנקודה חדשה ובה ישיבה גדולה וחשובה של לימוד תורת ארץ ישראל מתוך שליחות ורצון שקול התורה ישמע מתוכה למרחב כולו.

יוסי על דור שלם השפעת רבות, בשנתיים האחרונות הצטרפו אליך שני תלמידים שקשורים אליך בקשר ישיר יותר בנימין אחי מאיר הי"ד שנפל במרעה ממש במערכה בשמירה על חווה שקמה לזכרך.

ודוד שלנו הי"ד שנפל בקרב בעזה במאמצי הלחימה, גם דוד לא פגש אותך מעולם אבל הכיר אותך מסיפורים ושמע על דמותך הוא היה מדבר בפתוס מגיל צעיר מאוד על המשימות והיעדים.

אני בטוח שקיבלת אותם בשמחה עם החיוך הענק ששמור רק לך וממש כאן שתי שורות מעל הקבר שלך קבורים שני חברי - אברהם יוסף חיים סיטון ושמואל אפרים ירושלמי הי"ד שנרצחו בדמי ימיהם, לזכרם הקמנו את חוות הראשש שבימים אלה ממש זכתה להכרה רשמית של מדינת ישראל, החווה הזאת ממשיכה את ה"גל" שלך ורצף ההתיישבות מזרחה

אל הקדושים הלאה הצטרפו לצערנו צעירים רבים שיודעים או שלא יודעים שהיו תלמידים שלך .

יוסי, בעשייתך בחייך סחפת אחריך צעירים רבים לך אסוף למעלה את כל התלמידים ותפעלו איתנו לא רק בתפילות אלא גם במעשים לעלות למעלות גדולות של חיבור לכל חלקי הארץ הקדושה מתוך תורת ארץ ישראל שמובילה לנבואה.