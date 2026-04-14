שר הביטחון: מדינת ישראל לא מאוימת יותר באיום השמדה אלעד מלכה, משרד הביטחון

שר הביטחון ישראל כ"ץ פרסם היום (שלישי) הצהרה לרגל יום השואה, שבה קבע כי לראשונה מזה שנים רבות, מדינת ישראל חזקה ובטוחה יותר ואינה עומדת עוד תחת איום השמדה.

כ"ץ ייחס את השינוי האסטרטגי הזה לחיסולו של עלי חמינאי, מי שהגה והנהיג את התוכנית להשמדת ישראל, ולמבצעים הצבאיים "עם כלביא" ו"שאגת הארי" שפגעו קשות ביכולתה של איראן לייצר נשק גרעיני.

למרות ההישגים, שר הביטחון הבהיר כי המערכה טרם הסתיימה. לדבריו, החומר המועשר שנותר בידי איראן עלול לשמש בסיס לניסיון עתידי להתניע את פרויקט הגרעין מחדש. "ארצות הברית וישראל הגדירו את הוצאת החומר מאיראן כתנאי סף לסיום המערכה", הצהיר כ"ץ, והדגיש כי זהו המוקד המרכזי של הפעילות המשותפת עם ממשל טראמפ בימים אלה.

בנוגע לשלוחי איראן באזור, ציין שר הביטחון כי המערכת האזורית השתנתה ללא היכר: המשטר הסורי קרס, וארגוני הטרור חיזבאללה וחמאס הוכו קשות ואיבדו את יכולתם להוות איום אסטרטגי על ישראל.

כ"ץ הבהיר כי צה"ל ימשיך לטפל בשארית כוחם של הארגונים הללו "בכל המחויבות ובמלוא העוצמה".