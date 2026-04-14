בדיקת ערוץ 7: לאחר הסערה סביב השיר "נותנים ידיים" שפורסם בהגדה של הרבנות הצבאית והגינוי מצד דובר צה"ל, עולה כעת תהייה חדשה. בערוץ 7 נחשף כי שיר בעל אופי דומה, שפורסם על ידי הלהקות הצבאיות בחיל החינוך והנוער, לא נפסל.

השיר "עטופה בשריון", שיצא לאור על ידי הלהקות הצבאיות, נכתב כמחווה למשפחות אנשי הקבע. על פי התיאור, הוא עוסק בתמיכה שמעניקות בנות הזוג ללוחמים ובניהול חיי היומיום מהעורף.

בדברי ההסבר לשיר נכתב כי מדובר ביצירה "שנוגעת במציאות החיים לצד משרת קבע, בשגרת דאגה וגעגוע". עוד צוין כי צה"ל "מוקיר ומעריך את משרתי הקבע שלו ואת משפחותיהם, שהם חלק בלתי נפרד ועיקרי במאמץ המלחמתי".

השיר מתאר את חוויית חיי המשפחה לצד שירות מתמשך. בין השורות מתוארת דמות בת הזוג הנושאת בעול הבית, לצד דאגה מתמשכת לבן הזוג הנמצא בחזית. דבר מבורך וטוב, בדיוק כמו גם בשיר 'נותנים ידיים', שמסיבות שאינם ברורות הורד מהיוטיוב של הרבנות הצבאית לאחר שעלה לפני כ-4 חודשים.

ההשוואה בין שני המקרים מעוררת תהיות, לאחר שבמקרה ההגדה קבע דובר צה"ל כי מדובר בתוכן פרטי שצורף בניגוד לנהלים. מנגד, השיר של חיל החינוך אושר והופץ במסגרת רשמית, מבלי שדווח על פסילתו.

דובר צה"ל סירב להגיב לפניית ערוץ 7.