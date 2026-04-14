בעוד המזרח התיכון בוער והאיומים מצד טהרן הולכים ומתגברים, ציינה היום הקהילה היהודית בבאקו את יום השואה בטקס שסימל יותר מכל את הברית האסטרטגית בין אזרבייג'ן לישראל.

האירוע, שכלל תפילות וכינוסי חיזוק, לא עסק רק בעבר ובימי השואה, אלא שלח מסר חד לעבר העתיד: ההיסטוריה המשותפת של שני עמים שנלחמו וניצלו יחד - היא בסיס בלתי מעורער.

במהלך הטקס המרכזי, הועלה כנושא חשוב סיפורם של 55 אלף היהודים שנמלטו מציפורני הנאצים במהלך מלחמת העולם השנייה ומצאו מקלט בטוח באזרבייג'ן.

הרב זמיר איסייב, רבה של הקהילה הספרדית בבאקו, הדגיש כי אזרבייג'ן הייתה ונותרה אי של סובלנות וגבורה.

"באותם ימים אפלים, כשהעולם עמד מנגד, העם האזרבייג'ני פתח את בתיו ואת ליבו", אמר הרב איסייב. "55 אלף מאחינו ניצלו בזכות חסידי אומות עולם מקומיים שחלקו איתם את פת הלחם האחרונה. הקשר הזה, שנכתב בדם ובהצלת חיים, הוא היסוד לברית הבלתי ניתנת לניתוק שאנו רואים היום בין באקו לירושלים".

הרב איסייב הקדיש חלק ניכר מדבריו למתיחות הביטחונית הנוכחית ולתוקפנות של המשטר בטהרן, המאיים על ריבונותן של ישראל ואזרבייג'ן כאחד. הוא חיבר בין הניסיונות להשמיד את העם היהודי בשואה לבין השאיפות ההרסניות של איראן כיום.

"אנחנו ניצבים היום מול אויב שחולק את אותה אידיאולוגיה רצחנית של צוררי העבר. איראן אינה מאיימת רק על ישראל, היא מהווה סכנה ישירה ליציבות האזור ולערכים של אזרבייג'ן. אך עלינו לזכור - 'נצח ישראל לא ישקר'. כפי ששרדנו את השואה וקמנו מעפר, כך נעמוד איתנים מול השלוחות של איראן".

הרב הוסיף בנימה של אמונה יוקדת: "האויבים המשותפים שלנו מנסים להפחיד אותנו, אך הם שוכחים שמאחורי הברית בין המדינות, עומדת השגחה עליונה. האמונה שלנו היא הכוח שמחזיק אותנו. מי שרוצה להפיץ חושך וטרור - סופו להיעלם, כפי שנעלמו כל אלו שניסו להשמידנו בעבר."

הטקס בבאקו הדגיש כי דווקא בתקופה זו, כשישראל נלחמת בחזיתות רבות נגד ציר הרשע האיראני, הקשר עם אזרבייג'ן הופך למשמעותי יותר מתמיד. שיתוף הפעולה הביטחוני והתמיכה ההדדית נתפסים בקהילה היהודית לא רק כצורך אסטרטגי, אלא כחובה מוסרית.

הרב הזכיר שבספרי הלימוד האזרבייג'נים להבדיל מהרוב העולם המוסלמי יש הגדרה רשמית ברורה של אנטישמיות, הכרה בשואה כרצח עם של שישה מיליון יהודים על ידי הנאצים, והצגת ישראל כמדינה יהודית לגיטימית. "הנצחת השואה היום באקו היום היא סמלית ביותר והיא מהווה הקריאה לעירנות מחר", סיכם הרב איסייב.

"אנחנו לא מאפשרים לאנטישמיות המודרנית של טהרן להרים ראש. היום, כשאזרבייג'ן וישראל עומדות כתף אל כתף, המסר שלנו לעולם ברור: לעולם לא עוד - זה לא רק סיסמה, זו תוכנית עבודה מול כל מי שקם עלינו לכלותנו".