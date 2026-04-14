תיעוד: השמדות תוואים תת-קרקעיים בצפון רצועת עזה צילום: דובר צה"ל

כוחות צוות הקרב של חטיבת "אגרוף הברזל" (205), בשיתוף לוחמי יחידת יהל"ם ובפיקוד אוגדה 252, ממשיכים במבצע נרחב לטיהור תשתיות טרור בצפון רצועת עזה.

במהלך סוף השבוע האחרון רשמו הכוחות הישג משמעותי כאשר איתרו והשמידו ארבעה תוואים תת-קרקעיים נפרדים.

המנהרות, שהגיעו לאורך כולל של כ-800 מטרים, היוו רשת לוגיסטית ומבצעית עבור ארגון הטרור חמאס במרחב הצפוני של הרצועה.

בסריקות שערכו לוחמי יהל"ם בתוך המנהרות נחשפה תשתית מוכנה לשהייה ממושכת וללחימה. "בתוואים אותרו חדרי שהייה וציוד לשהייה", נמסר מדובר צה"ל, לצד אמצעי לחימה התקפיים שכללו מוקשים וחומרים כימיים ששימשו את חמאס להכנת מטעני חבלה נגד לוחמי צה"ל הפועלים בשטח.