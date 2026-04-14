הרב ליאור אנגלמן התייחס בדברים שנשא בבית המדרש הקהילתי בכפר סבא למועד שנקבע ליום הזיכרון לשואה והגבורה, ואמר כי מדובר ב"תאריך אומלל".

לדבריו, הבחירה לקשור את יום הזיכרון למרד גטו ורשה נבעה מהרצון להדגיש את אתוס הלחימה, אך בפועל היא יוצרת פגיעה בזכרם של מרבית הנרצחים. "ברגע שאתה בוחר את יום הזיכרון השואה והגבורה במרד גטו ורשה, אתה באותו רגע פוגע במיליוני נרצחים", והוסיף כי המסר כלפי מי שלא מרדו עלול להיות פוגעני.

הרב הדגיש כי יש לזכור את השואה כפי שהתרחשה, כחוויה של חוסר אונים בגלות, לצד גילויי גבורה יומיומיים של הישרדות ואמונה. לדבריו, מעשי מרד צבאיים היו נקודתיים בלבד ואינם מייצגים את כלל תקופת השואה.

בהמשך דבריו התייחס לקרבה בין יום השואה ליום הזיכרון לחללי צה"ל, וציין כי למרות הדמיון החיצוני, מדובר בשני סיפורים שונים. הוא הסביר כי יום הזיכרון מבטא "אסון מתוך תקומה", בניגוד לשואה שמייצגת מציאות של גלות וחוסר יכולת להתגונן.

בסיום דבריו קשר הרב בין לקחי השואה לבין מציאות ביטחונית עכשווית, ואמר כי "זו מלחמת הלעולם לא עוד". הוא הוסיף כי יש לראות במהלכים שנעשו ביטוי למעבר מדיבור על הלקח של השואה לעשייה בפועל, תוך הדגשת תחושת האחריות למנוע סכנות עתידיות.