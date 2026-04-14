מרגש: אגם ברגר מנגנת בטקס מצעד החיים בפולין ללא

שורדת השבי אגם ברגר השתתפה היום (שלישי) במצעד החיים בין מחנות אושוויץ ובירקנאו.

בטקס המרכזי היא ביצעה קטע סולו לכינור שנכתב על ידי מרדכי גבירטיג בשנת 1936 בתגובה לפוגרום והפך להמנון התנגדות בגטאות של פולין.‏

אלפי צועדים, בהם 11 שורדי שואה מישראל ושורדי השבי עמרי מירן ואגם ברגר, משתתפים באירוע ההנצחה שנערך בפעם ה-38.

איש העסקים והפילנתרופ סילבן אדמס, נשיא אזור ישראל בקונגרס היהודי העולמי, הדליק את משואת המאבק באנטישמיות לצד ארבעה ניצולי פיגועים שהתרחשו על-רקע שנאת יהודים: שורדת הטבח בבונדיי ביץ' באוסטרליה אווה וייטסן, יוני פינאלי שנפצע בפיגוע האנטישמי בבית כנסת במנצ'סטר בבריטניה, ושורדות פיגוע הירי בקונסוליה הישראלית בוושינגטון ארצות הברית קתרין זיקופ ואבי תלמוד.